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Darts Federasyonu, sosyal sorumluk projesini sürdürüyor

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Darts Federasyonu, sosyal sorumluk projesini sürdürüyor
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, geçtiğimiz yıl başlatılan sosyal sorumluk projesine bu yıl Lefkoşa Çocuk Esirgeme Kurumu ile devam edecek. 

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu ve Tiyatro Sanatçısı/YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi Araştırma Görevlisi Ahmet Alper Ayana ile Yardak Mehmet Davutoğlu'nun iş birliğiyle bugün Karagöz Hacivat Oyunu sergilenecek. Oyun saat 14.00’te Lefkoşa Çocuk Esirgeme Kurumu Salonu’nda yapılacak. 

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, önümüzdeki günlerde yine sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaşlılara tiyatro gösterisi sunacak. Etkinliği tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak.

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