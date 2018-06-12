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Darts Federasyonu'ndan çocuklara şeker tadında hediye

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Sağlık Bakanlığı ile Darts Federasyonu, Şeker Bayramı arifesinde çocuk servisinde yatan çocuklara moral olması için yarın “Karagöz ve Hacivat” gösterisi organize etti

Darts Federasyonu'ndan çocuklara şeker tadında hediye
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF), sosyal sorumluluk projesi geliştirerek ilk adımı attı. Bu bağlamda KKTC Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu iş birliğinde “Sosyal Sorumluluk Projesi” adı altında “Karagöz ve Hacivat” oyunu gösterisi sunulacak.

Söz konusu “Karagöz ve Hacivat” oyunu Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Servisi’nde yapılacak. Şeker Bayramı arifesinde çocuk servisinde yatan hasta çocuklarımıza moral motivasyon olması amacıyla düzenlenen oyun, Hayali Sanat Kurucuları Ahmet Alper Ayana ve Tevfik Aytekin, asistan Mehmet Davutoğlu tarafından sunulacak. Çocuk servisinde gerçekleşecek gösteri, 14 Haziran Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak.

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