Darts Federasyonu bu kez yaşlıları sevindirdi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, Hayalet Kumpanya adlı oyun ile yaşlılara yönelik üçüncü sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, sosyal sorumluluk projelerinin üçüncüsünü geçtiğimiz gün gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yıl başlatılan sosyal sorumluluk projelerinin üçüncüsü olan ve yaşlılara yönelik yapılan tiyatro oyunu Lefkoşa Türk Belediyesi ile birlikte yapıldı. İlk iki sosyal sorumluluk projesini çocuklara yönelik Karagöz-Hacivat gösterisi ile hayata geçiren Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun Lefkoşa Türk Belediyesi ile birlikte organize ettiği tiyatro gösterisine ilgi büyüktü.

Bandabuliya Sahnesi’nde Lefkoşa Türk Tiyatrosu tarafından sahnelenen Hayalet Kumpanya adlı oyuna yaşlılar Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından evlerinden alınarak götürüldü.