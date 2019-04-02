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Darts Federasyon Kupasında final grubu belirlendi

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Darts Federasyon Kupasında çeyrek final maçları oynanırken, final grubu belirlendi. Final grubu maçları 6 Nisan Cumartesi günü oynanacak

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Darts Federasyon Kupasında final grubu belirlendi
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Federasyon Kupasında final grubuna kalan dört takım belirlendi.

Oynanan çeyrek final maçları sonunda Gönyeli Avcılık Atıcılık, Lefkoşa Spor Birliği, Düzkaya ve Minareliköy final grubuna yükseldiler. Final grubu maçları 6 Nisan Cumartesi günü Lefkoşa Marlyn Bar Darts Salonunda oynanacak.

Kura çekiminin ardından karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Final grubunda galip gelecek takımlar final mücadelesi yapacak.

Darts Federasyon Kupası Çeyrek Final maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Diamond Child -Gönyeli Av.At.K.: 1-9

Lefkoşa Darts Birliği-Lefkoşa Spor Birliği: 2-10

Düzkaya-Vadili Darts Derneği: 10-2

Minareliköy-Cihangir: 9-3

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