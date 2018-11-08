Darts, Efesl'e güzel

Darts Federasyonu ile Efes Pilsen arasında 16. kez sponsorluk anlaşması imzalanırken ligler, Efes Pilsen Süper Darts Ligi ve Efes Pilsen Birinci Darts Ligi olarak oynanıyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) ile Efes Pilsen Cypex Co. Ltd. arasında sponsorluk anlaşması dün imzalandı.

Federasyon lokalinde imzalanan sponsorluk anlaşması gereği bu yıl Süper Lig Efes Pilsen Süper Darts Ligi, Birinci Lig ise Efes Pilsen Birinci Darts Ligi adı altında oynanacak.

Federasyon lokalinde yapılan törende sponsorluk anlaşmasına Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu ile Efes Pilsen Cypex Co. Ltd. Saha Satış Müdürü Murat Piro imza koydu.

DAVUTOĞLU: “ARALIKSIZ DESTEK OLUYORLAR”

İmza töreninde kısa bir konuşma yapan Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, Efes Pilsen Cypex Co. Ltd.’nin darts sporuna her yıl destek verdiğini belirterek, “Efes Pilsen’i tüm kamuoyu kabullendi ve bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor” dedi.

“Efes Pilsen Cypex Co. Ltd. 16 yıldan beridir aralıksız olarak dartsa sponsor oluyor” diyen Davutoğlu, “Efes Pilsen ayrıca maçların oynandığı salonlara da katkılar yapıyor” diyerek sözlerini tamamladı.

PİRO: “MUTLUYUZ”

Cypex Co. Ltd. Saha Satış Müdür Murat Piro, yaptığı konuşmada, darts sporuna katkıda bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi ve yeni sezonda tüm darts camiasına başarılar diledi.

“Şirket olarak darts sporuna yaptığımız katkıları sosyal sorumluluk projesi içerisinde değerlendiriyoruz” diyen Piro, “Bu sporun daha sağlıklı ortamlarda yapılabilesi adına da çeşitli noktalarda altyapı çalışmaları ve düzenlemeler yapıyoruz” dedi.

