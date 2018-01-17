Darts Birinci Ligi’nde ikinci devre heyecanı başladı

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ikinci devre start alırken, ligin ikinci devresine Düzova, lider Cihangir, Beyarmudu Belediyesi ve Düzkaya galibiyetle girdiler

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ikinci devresi önceki gün oynanan maçlarla başladı.

On takımın mücadele verdiği ligin ikinci devresine Düzova, Cihangir, Beyarmudu Belediyesi ve Düzkaya galibiyetle girdiler. Gazimağusa Darts Birliği ile Taşkınköy arasındaki maç 8-8 eşitlikle sona erdi. Lig lideri Cihangir, ikinci devreye fırtına gibi başladı. Lider, konuk ettiği İGEM’i 14-2’lik skorla geçti. Ligin flaş ekiplerinden Düzkaya, Marmara deplasmanından 13-3’lük skorla dönerek puanını 21’e yükseltti.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 10’uncu hafta maçlarında alınan sonuçlar v oluşan puan durumu şöyle:

Düzova-Lefkoşa Darts Birliği: 14-2

Cihangir-İGEM: 14-2

Gazimağusa Darts B.-Taşkınköy: 8-8

Mesarya Darts Birliği -Beyarmudu Bld.: 5-11

Marmara-Düzkaya: 3-13

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Cihangir 10 9 1 0 124 36 28 88

2.Beyarmudu Belediyesi 10 6 4 0 96 64 22 32

3.Düzkaya 10 7 0 3 93 67 21 26

4.Gazimağusa Darts B. 10 5 3 2 83 77 18 6

5.Mesarya Darts Birliği 10 5 1 4 86 74 16 12

6.Marmara 10 4 1 5 72 88 13 -16

7.Düzova 10 3 1 6 73 85 10 -12

8.Taşkınköy 10 3 1 6 70 90 10 -20

9.Lefkoşa Darts Birliği 10 2 0 8 52 106 6 -54

10.İGEM 10 0 0 10 49 111 0 -62