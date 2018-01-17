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Darts Birinci Ligi’nde ikinci devre heyecanı başladı

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ikinci devre start alırken, ligin ikinci devresine Düzova, lider Cihangir, Beyarmudu Belediyesi ve Düzkaya galibiyetle girdiler

Darts Birinci Ligi’nde ikinci devre heyecanı başladı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ikinci devresi önceki gün oynanan maçlarla başladı.

On takımın mücadele verdiği ligin ikinci devresine Düzova, Cihangir, Beyarmudu Belediyesi ve Düzkaya galibiyetle girdiler. Gazimağusa Darts Birliği ile Taşkınköy arasındaki maç 8-8 eşitlikle sona erdi. Lig lideri Cihangir, ikinci devreye fırtına gibi başladı. Lider, konuk ettiği İGEM’i 14-2’lik skorla geçti. Ligin flaş ekiplerinden Düzkaya, Marmara deplasmanından 13-3’lük skorla dönerek puanını 21’e yükseltti.  

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 10’uncu hafta maçlarında alınan sonuçlar v oluşan puan durumu şöyle:

Düzova-Lefkoşa Darts Birliği: 14-2

Cihangir-İGEM: 14-2

Gazimağusa Darts B.-Taşkınköy: 8-8

Mesarya Darts Birliği -Beyarmudu Bld.: 5-11

Marmara-Düzkaya: 3-13

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU      

TAKIMLAR                         O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.Cihangir                               10        9          1          0          124      36        28        88

2.Beyarmudu Belediyesi        10        6          4          0          96        64        22        32

3.Düzkaya                              10        7          0          3          93        67        21        26

4.Gazimağusa Darts B.          10        5          3          2          83        77        18        6

5.Mesarya Darts Birliği          10        5          1          4          86        74        16        12

6.Marmara                              10        4          1          5          72        88        13        -16

7.Düzova                                10        3          1          6          73        85        10        -12

8.Taşkınköy                            10        3          1          6          70        90        10        -20

9.Lefkoşa Darts Birliği          10        2          0          8          52        106      6          -54

10.İGEM                                10        0          0          10        49        111      0          -62

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