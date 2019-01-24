Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ikinci devre başlarken, devreye Lefkoşa Darts Birliği, Lefkoşa Spor Birliği, Mesarya Darts Birliği, Düzova ve Marmara galibiyetle girdiler

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen on bir takımlı Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ikinci devre başladı.

Ligin ikinci devresine Lefkoşa Darts Birliği, Lefkoşa Spor Birliği, Mesarya Darts Birliği, Düzova ve Marmara galibiyetle girdi. Lider Lefkoşa Spor Birliği, konuk ettiği Mağusa Kültür Derneği’ni 14-2 mağlup ederek yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Düzova Gençlik, deplasmanda Göçmenköy’ü 11-5 yenerek ikinci devreye iyi başladı.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 12’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Lefkoşa Darts B.-Mağusa Kültür D.: 14-2

Gazimağusa Darts B.-Lefkoşa Spor B.: 4-12

Mesarya Darts B.-Diamond Child: 10-6

Göçmenköy-Düzova: 5-11

Düzkaya-Marmara: 7-9

Taşkınköy (Bay)

2018-2019 EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Lefkoşa Spor Birliği 11 11 0 0 140 36 33 104

2.Lefkoşa Darts Birliği 11 10 0 1 131 45 30 86

3.Marmara 11 8 1 2 125 51 25 74

4.Düzkaya 11 7 1 3 123 53 22 70

5.Taşkınköy 10 5 1 4 73 87 16 -14

6.Gazimağusa Darts Birliği 11 5 0 6 76 100 15 -24

7.Göçmenköy 11 3 1 7 63 113 10 -50

8.Diamond Child 11 3 1 7 63 113 10 -50

9.Mesarya Darts Birliği 11 3 0 8 59 117 9 -58

10.Düzova Gençlik 11 2 1 8 72 104 7 -32

11.Mağusa Kültür Derneği 11 0 0 11 35 141 0 -106