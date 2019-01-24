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Darts Birinci Ligi’nde ikinci devre başladı

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ikinci devre başlarken, devreye Lefkoşa Darts Birliği, Lefkoşa Spor Birliği, Mesarya Darts Birliği, Düzova ve Marmara galibiyetle girdiler

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Darts Birinci Ligi’nde ikinci devre başladı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen on bir takımlı Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ikinci devre başladı.

Ligin ikinci devresine Lefkoşa Darts Birliği, Lefkoşa Spor Birliği, Mesarya Darts Birliği, Düzova ve Marmara galibiyetle girdi. Lider Lefkoşa Spor Birliği, konuk ettiği Mağusa Kültür Derneği’ni 14-2 mağlup ederek yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Düzova Gençlik, deplasmanda Göçmenköy’ü 11-5 yenerek ikinci devreye iyi başladı.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 12’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Lefkoşa Darts B.-Mağusa Kültür D.: 14-2

Gazimağusa Darts B.-Lefkoşa Spor B.: 4-12

Mesarya Darts B.-Diamond Child: 10-6

Göçmenköy-Düzova: 5-11

Düzkaya-Marmara: 7-9

Taşkınköy (Bay)

2018-2019 EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU 

TAKIMLAR                               O  G  B M A    Y    P  AV

1.Lefkoşa Spor Birliği                  11 11 0 0   140 36  33 104

2.Lefkoşa Darts Birliği                 11 10 0 1   131 45  30 86

3.Marmara                                   11 8   1 2   125 51  25 74

4.Düzkaya                                    11 7   1 3   123 53  22 70

5.Taşkınköy                                 10 5   1 4   73  87  16 -14

6.Gazimağusa Darts Birliği          11 5   0 6   76  100 15 -24

7.Göçmenköy                               11 3   1 7   63  113 10 -50

8.Diamond Child                          11 3   1 7   63  113 10 -50

9.Mesarya Darts Birliği                11 3   0 8   59  117 9   -58

10.Düzova Gençlik                       11 2   1 8   72  104 7   -32

11.Mağusa Kültür Derneği           11 0   0 11 35  141 0   -106

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