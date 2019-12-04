Darts Birinci Liginde heyecan tam gaz

Darts Birinci Ligi “A” grubunda GazimağusaDarts Birliği, Değirmenlik ve Cihangir, “B” Coşkuner, Gönyeli Darts Birliği ve Düzkaya haftayı galibiyetle kapattılar

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne dün oynanan maçlarla devam edildi.

Toplam 13 takımın yer aldığı, “A” ve “B” grupları şeklinde oynanan Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunda dördüncü, “B” grubunda ikinci hafta tamamlandı. Yedi takımın bulunduğu “A” grubunda GazimağusaDarts Birliği, Değirmenlik ve Cihangir, 6 takımın yer aldığı “B” Coşkuner, Gönyeli Darts Birliği ve Düzkaya haftayı galibiyetle kapattı. “A” grubunda GazimağusaDarts Birliği “B” grubunda ise Düzkaya haftayı zirvede tamamladı.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şöyle:

“A” GRUBU

Göçmenköy-GazimağusaDarts Birliği: 7-9

MesaryaDarts Birliği-Değirmenlik: 7-9

Cihangir-Karaoğlanoğlu: 10-6

Taşkınköy (Bay)

“B” GRUBU

Mağusa Kültür Derneği-Coşkuner: 6-10

Gönyeli Darts Birliği-Diamond Child: 12-4

Düzkaya -Yenicami: 11-5

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “A” PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Gazimağusa Darts Birliği 4 3 0 1 44 20 9 24

2.Cihangir 3 3 0 0 31 17 9 14

3.Karaoğlanoğlu 4 1 2 1 31 33 5 -2

4.Taşkınköy 3 1 1 1 23 25 4 -2

5.Değirmenlik 3 1 1 1 20 28 4 -8

6.Göçmenköy İdmanyurdu 3 1 0 2 23 25 3 -2

7.Mesarya Darts Birliği 4 0 0 4 20 44 0 -24

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “B” GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Düzkaya 2 2 0 0 23 9 6 14

2.Coşkuner K.ve Spor D. 2 2 0 0 21 11 6 10

3.Gönyeli Darts Birliği 2 2 0 0 21 11 6 10

4.Yenicami 2 0 0 2 12 20 0 -8

5.Mağusa Kültür Derneği 2 0 0 2 10 22 0 -12

6.Diamond Child 2 0 0 2 9 23 0 -14