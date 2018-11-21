Darts Birinci Ligi’nde heyecan devam ediyor

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde üçüncü hafta tamamlanırken, Lefkoşa Spor Birliği, Lefkoşa Darts Birliği, Marmara ve Düzkaya rakiplerini mağlup ettiler

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne üçüncü hafta maçlarıyla devam edildi.

On bir takımın mücadele verdiği ligin üçüncü haftasında Lefkoşa Spor Birliği, Lefkoşa Darts Birliği, Marmara ve Düzkaya rakiplerini mağlup ettiler. Diamond Child ile Göçmenköy arasında oynanan karşılaşma 8-8 eşitlikle sona erdi. Haftanın en farklı galibiyetini Mağusa Kültür Derneği’ni 15-1 mağlup eden Lefkoşa Spor Birliği elde etti. Lefkoşa Spor Birliği aldığı bu galibiyetle puanını 9’a yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Lefkoşa Spor Birliği-Mağusa Kültür Derneği: 15-1

Düzova-Lefkoşa Darts Birliği: 4-12

Marmara-Gazimağusa Darts Birliği: 11-5

Diamond Child-Göçmenköy: 8-8

Düzkaya-Taşkınköy: 12-4

Mesarya Darts Birliği (bay)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Lefkoşa Spor Birliği 3 3 0 0 39 9 9 30

2.Düzkaya 3 2 1 0 34 14 7 20

3.Marmara 3 2 1 0 30 18 7 12

4.Lefkoşa Darts Birliği 3 2 0 1 33 15 6 18

5.Diamond Child 3 1 1 1 22 26 4 -4

6.Göçmenköy 3 1 1 1 19 29 4 -10

7.Taşkınköy 2 1 0 1 14 18 3 -4

8.Gazimağusa Darts Birliği 3 1 0 2 21 27 3 -6

9.Mesarya Darts Birliği 2 0 0 2 13 19 0 -6

10.Düzova Gençlik 3 0 0 3 14 34 0 -20

11.Mağusa Kültür Derneği 2 0 0 2 1 31 0 -30