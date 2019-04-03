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Darts Birinci Ligi, ikincisini bekliyor

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi bir maç dışında tamamlanırken, Lefkoşa Spor Birliği sezonu şampiyon olarak bitirmeyi daha önceden garantilemişti. Marmara-Mesarya Darts Birliği maçının sonucu lig ikincisini belirleyecek

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Darts Birinci Ligi, ikincisini bekliyor
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi bir maç dışında tamamlandı.

On bir takımın mücadele verdiği ligde Lefkoşa Spor Birliği sezonu şampiyon olarak bitirdi. Ligde sezon 5 Nisan Cuma akşamı Marmara ile Mesarya Darts Birliği arasında oynanacak erteleme maçı ile sona erecek. Marmara-Mesarya Darts Birliği maçının sonucu önemli olacak.

Lefkoşa Darts Birliği’nin şampiyonluğunun ardından ikinci ve üçüncülüğü ilgilendiren maçın sonucunda Marmara’nın galip gelmesi durumunda Marmara ikinciliği alacak, Lefkoşa Darts Birliği üçüncü olacak.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 22’nci hafta sonuçları

Diamond Child Darts Derneği- Taşkınköy: 4-12

Düzova-Düzkaya: 5-11

Lefkoşa Spor Birliği-Göçmenköy: 14-2

Mağusa Kültür Derneği-Gazimağusa Darts Birliği: 6-10

Lefkoşa Darts Birliği (Bay)

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 22’nci hafta erteleme maçı

5 Nisan Cuma

Marmara- Mesarya Darts Birliği

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU      

TAKIMLAR                                                O   G   B  M  A      Y      P    AV

1.Lefkoşa Spor Birliği                                20  20  0  0    252  68    60  184

2.Lefkoşa Darts Birliği                              20  16  1  3    222  98    49  124

3.Düzkaya                                                  20  15  2  3    232  88    47  144

4.Marmara                                               19  15  1  3    226  78    46  148

5.Gazimağusa Darts Birliği                       20  10  0  10  145  175  30  -30

6.Taşkınköy                                               20  8    1  11  132  188  25  -56

7.Düzova Gençlik                                      20  7    1  12  148  172  22  -24

8.Diamond Child Darts Derneği               20  5    1  14  110  210  16  -100

9.Göçmenköy İdmanyurdu                        20  5    1  14  107  213  16  -106

10.Mesarya Darts Birliği                          19  5    0  14  101  203  15  -102

11.Mağusa Kültür Derneği                       20  0    0  20  69    251  0    -182

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