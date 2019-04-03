Darts Birinci Ligi, ikincisini bekliyor

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi bir maç dışında tamamlanırken, Lefkoşa Spor Birliği sezonu şampiyon olarak bitirmeyi daha önceden garantilemişti. Marmara-Mesarya Darts Birliği maçının sonucu lig ikincisini belirleyecek

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi bir maç dışında tamamlandı. On bir takımın mücadele verdiği ligde Lefkoşa Spor Birliği sezonu şampiyon olarak bitirdi. Ligde sezon 5 Nisan Cuma akşamı Marmara ile Mesarya Darts Birliği arasında oynanacak erteleme maçı ile sona erecek. Marmara-Mesarya Darts Birliği maçının sonucu önemli olacak. Lefkoşa Darts Birliği’nin şampiyonluğunun ardından ikinci ve üçüncülüğü ilgilendiren maçın sonucunda Marmara’nın galip gelmesi durumunda Marmara ikinciliği alacak, Lefkoşa Darts Birliği üçüncü olacak. Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 22’nci hafta sonuçları Diamond Child Darts Derneği- Taşkınköy: 4-12 Düzova-Düzkaya: 5-11 Lefkoşa Spor Birliği-Göçmenköy: 14-2 Mağusa Kültür Derneği-Gazimağusa Darts Birliği: 6-10 Lefkoşa Darts Birliği (Bay) Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 22’nci hafta erteleme maçı 5 Nisan Cuma Marmara- Mesarya Darts Birliği EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P AV 1.Lefkoşa Spor Birliği 20 20 0 0 252 68 60 184 2.Lefkoşa Darts Birliği 20 16 1 3 222 98 49 124 3.Düzkaya 20 15 2 3 232 88 47 144 4.Marmara 19 15 1 3 226 78 46 148 5.Gazimağusa Darts Birliği 20 10 0 10 145 175 30 -30 6.Taşkınköy 20 8 1 11 132 188 25 -56 7.Düzova Gençlik 20 7 1 12 148 172 22 -24 8.Diamond Child Darts Derneği 20 5 1 14 110 210 16 -100 9.Göçmenköy İdmanyurdu 20 5 1 14 107 213 16 -106 10.Mesarya Darts Birliği 19 5 0 14 101 203 15 -102 11.Mağusa Kültür Derneği 20 0 0 20 69 251 0 -182