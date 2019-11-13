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Darts Birinci Ligi “A” grubuyla başladı

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Yedi takımın bulunduğu Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “A” Grubu’nda Göçmenköy ve MağusaDarts Birliği sezona galibiyetle girdiler

Darts Birinci Ligi “A” grubuyla başladı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen 2019-2020 Darts Sezonunda birinci lig heyecanı başladı.13 takımın yer aldığı ve bu sezon iki grupta oynanacak olan Efes Pilsen Darts 1’inci Ligi’nde heyecan “A” grubu maçlarıyla start aldı.

Yedi takımın bulunduğu “A” grubunda Göçmenköy ve MağusaDarts Birliği sezona galibiyetle girdiler. Karaoğlanoğlu ile Değirmenlik mücadelesi ise 8-8 eşitlikle sona erdi.

İlk haftanın lideri, konuk ettiği Taşkınköy’ü 14-2 mağlup eden MağusaDarts Birliği oldu.  Öte yandan Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “B” grubu ilk hafta müsabakaları 26 Kasım Salı günü oynanacak. 

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “A” Grubu 1’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Karaoğlanoğlu-Değirmenlik: 8-8

Göçmenköy-MesaryaDarts B.: 11-5

GazimağusaDarts B.-Taşkınköy: 14-2

Cihangir (Bay)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “A” GURUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR                        O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.Gazimağusa Darts Birliği    1          1          0          0          14        2          3          12

2.Göçmenköy İdmanyurdu    1          1          0          0          11        5          3          6

3.Cihangir                              0          0          0          0          0          0          0          0

4.Değirmenlik                        1          0          1          0          8          8          1          0

5.Karaoğlanoğlu                     1          0          1          0          8          8          1          0

6.Mesarya Darts Birliği          1          0          0          1          5          11        0          -6

7.Taşkınköy                            1          0          0          1          2          14        0          -12

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