Darts birinci ligde zirve kayıpsız

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edildi. Mesarya Darts Birliği, Düzkaya, Beyarmudu Belediyesi, Gazimağusa Darts Birliği ve Cihangir rakiplerini mağlup etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne 16’ncı hafta maçlarıyla devam edildi.

On takımın mücadele verdiği ligin 16’ncı haftasında Mesarya Darts Birliği, Düzkaya, Beyarmudu Belediyesi, Gazimağusa Darts Birliği ve Cihangir rakiplerini mağlup etti.

Haftanın en farklı galibiyetini ikinci sırada bulunan Beyarmudu Belediyesi elde etti. Beyarmudu Belediyesi, deplasmanda Lefkoşa Darts Birliği’ni 14-2’lik skorla geçerken, haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Cihangir, Marmara’yı 13-3 yenip puanını 44 yaptı.

Lig ikinciliği için Beyarmudu Belediyesi ile çekişen Düzkaya, İnönü Gençlik Merkezi (İGEM) karşısında maçı 13-3 kazandı.

MAĞUSA’DA PARA ÖDÜLLÜ DARTS HEYECANI YAŞANACAK

Mağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Akademisi ile Mağusa Darts Birliği 2 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de Mağusa Gelişim Akademisi Sakarya tesislerinde darts turnuvası düzenliyor. Mağusa Belediyesi’nin sponsorluğunda para ödüllü olarak yapılacak Darts Turnuvasına KKDF’ye lisanslı ve lisanssız tüm sporcular katılabilir. Şimdiye kadar herhangi bir lisans çıkarmayan sporcular ve kadınlar ise müsabakalara 401’den başlayacak. Eleme usulü, “Best of Five” (üçü bulan) esasına göre oynanacak olan turnuvada kıyafet zorunluluğu olmayacak. Turnuvada ödüller şöyle olacaktır:

1. 1200 TL ve Kupa

2. 800 TL ve kupa

3. 600 TL ve kupa

4. 5. 6. 7. 8. 100’er TL

En Yüksek Sayıyı Atan’a, En Yüksek Sayıda Bitiren’e, En Az Ok’ta Bitiren’e, Göbek’ten Bitiren’e ise madalya verilecek.