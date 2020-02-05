banner255
banner69
Doğan zorlanmadan turladı
Doğan zorlanmadan turladı
24 0
Van'daki çığ felaketinde ölü sayısı artıyor
Van'daki çığ felaketinde ölü sayısı artıyor
40 0
 
22 0
Polis de Karayolları da vatandaş da duyarsız
Polis de Karayolları da vatandaş da duyarsız
31 0
Koopspor, YDÜ’yü Mandiçle devirdi
Koopspor, YDÜ’yü Mandiçle devirdi
29 0
21 0
Narenciye can çekişiyor
Narenciye can çekişiyor
30 0
banner374

Darts Birinci Ligde zirve kayıpsız

banner27

Darts Birinci Ligde zirve kayıpsız

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts ’inci Ligi’ne oynanan maçlarla devam edilirken zirvedeki takımlar haftayı kayıpsız geçtiler.

13 takımın yer aldığı ve bu sezon iki grupta oynanan ligde “A” grubunda GazimağusaDarts Birliği, Değirmenlik ve Cihangir haftayı galip kapattı. “B” grubunda Düzkaya ile Gönyeli Darts Birliği ve Coşkuner rakiplerini mağlup ettiler.

Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi A Grubu 11’nci hafta sonuçları

GazimağusaDarts Birliği- Göçmenköy S.K.: 12-4

Değirmenlik S.K.- MesaryaDarts Birliği: 9-7

Karaoğlanoğlu S.K.- Cihangir S.K.: 4-12

Taşkınköy S.K.-Bay

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi B Grubu 7’nci hafta sonuçları

DıamondChıldDarts Derneği-Gönyeli Darts Birliği: 7-9

Yenicami S.K.-Düzkaya S.K.: 5-11

Coşkuner Kültür,Sanat ve Spor Derneği-Mağusa Kültür Derneği: 11-5

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG A PUAN DURUMU

TAKIMLAR                   O  G B M A   Y   P  AV

1.Gazimağusa Darts Birliği  10   8   1    1    114          46     25     68

2.Cihangir S.K.                9   7  1 1   91  53  22 38

3.Göçmenköy İdmanyurdu S.K. 9   6    0    3   80       64     18     16

4.Karaoğlanoğlu S.K.      10 4  2 4   74  86  14 -12

5.Değirmenlik S.K.          9   3  1 5   60  84  10 -24

6.Taşkınköy S.K.            9   2  1 6   61  83  7   -22

7.Mesarya Darts Birliği   10 0  0 10 48  112     0         -64

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.