Darts Birinci Ligde zirve Başkentliler’in

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edilirken, ligde Lefkoşa Darts Birliği, Diamond Child, Lefkoşa Spor Birliği, Mağusa Darts Birliği ve Düzkaya haftayı 3 puanla kapattı. Ligde ilk 3 sırada ise Başkent takımları yer alıyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne geçtiğimiz gün oynanan maçlarla devam edildi.

On bir takımın mücadele ettiği ligde Lefkoşa Darts Birliği, Diamond Child, Lefkoşa Spor Birliği, Gazimağusa Darts Birliği ve Düzkaya haftayı 3 puanla kapattı.

Ligin yenilgisiz lideri Lefkoşa Spor Birliği, konuk ettiği Marmara’yı 10-6’lık skorla mağlup ederek zirvedeki yolculuğuna devam etti. Ligin yeni takımlarından Diamond Child, Mağusa Kültür Derneği karşısında zorlanmadı ve maçı 12-4 kazandı.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Taşkınköy-Lefkoşa Darts Birliği: 5-11

Diamond Child-Mağusa Kültür Derneği: 12-4

Lefkoşa Spor Birliği-Marmara: 10-6

Mesarya Darts B.-Gazimağusa Darts B.: 5-11

Düzkaya-Göçmenköy: 14-2

Düzova (Bay)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Lefkoşa Spor Birliği 15 15 0 0 188 52 45 136

2.Lefkoşa Darts Birliği 16 13 0 3 175 81 39 94

3.Marmara 16 12 1 3 189 67 37 122

4.Düzkaya 15 11 1 3 179 61 34 118

5.Gazimağusa Darts Birliği 16 8 0 8 118 138 24 -20

6.Taşkınköy 15 6 1 8 100 140 19 -40

7.Diamond Child 16 5 1 10 95 161 16 -66

8.Düzova Gençlik 15 4 1 10 103 137 13 -34

9.Göçmenköy 16 4 1 11 85 171 13 -86

10.Mesarya Darts Birliği 15 4 0 11 84 156 12 -72

11.Mağusa Kültür Derneği 15 0 0 15 44 196 0 -152