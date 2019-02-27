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Darts Birinci Ligde zirve Başkentliler’in

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edilirken, ligde Lefkoşa Darts Birliği, Diamond Child, Lefkoşa Spor Birliği, Mağusa Darts Birliği ve Düzkaya haftayı 3 puanla kapattı. Ligde ilk 3 sırada ise Başkent takımları yer alıyor

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Darts Birinci Ligde zirve Başkentliler’in
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne geçtiğimiz gün oynanan maçlarla devam edildi.

On bir takımın mücadele ettiği ligde Lefkoşa Darts Birliği, Diamond Child, Lefkoşa Spor Birliği, Gazimağusa Darts Birliği ve Düzkaya haftayı 3 puanla kapattı.

Ligin yenilgisiz lideri Lefkoşa Spor Birliği, konuk ettiği Marmara’yı 10-6’lık skorla mağlup ederek zirvedeki yolculuğuna devam etti. Ligin yeni takımlarından Diamond Child, Mağusa Kültür Derneği karşısında zorlanmadı ve maçı 12-4 kazandı.  

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Taşkınköy-Lefkoşa Darts Birliği: 5-11

Diamond Child-Mağusa Kültür Derneği: 12-4

Lefkoşa Spor Birliği-Marmara: 10-6

Mesarya Darts B.-Gazimağusa Darts B.: 5-11

Düzkaya-Göçmenköy: 14-2

Düzova (Bay)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU      

TAKIMLAR                                           O   G   B  M  A     Y     P   AV

1.Lefkoşa Spor Birliği                               15  15  0  0    188  52    45  136

2.Lefkoşa Darts Birliği                             16  13  0  3    175  81    39  94

3.Marmara                                                 16  12  1  3    189  67    37  122

4.Düzkaya                                                 15  11  1  3    179  61    34  118

5.Gazimağusa Darts Birliği                       16  8    0  8    118  138  24  -20

6.Taşkınköy                                               15  6    1  8    100  140  19  -40

7.Diamond Child                                      16  5    1  10  95    161  16  -66

8.Düzova Gençlik                                     15  4    1  10  103  137  13  -34

9.Göçmenköy                                            16  4    1  11  85    171  13  -86

10.Mesarya Darts Birliği                           15  4    0  11  84    156  12  -72

11.Mağusa Kültür Derneği                       15  0    0  15  44    196  0    -152

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