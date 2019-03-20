Darts Birinci Ligde heyecan devam ediyor

Efes Pilsen Darts Birinci Ligine devam edilirken, ligde Marmara, Düzova, Lefkoşa Spor Birliği, Düzkaya ve Lefkoşa Spor Birliği haftayı 3 puanla kapattı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligine oynanan maçlarla devam edildi.

On bir takımın mücadele verdiği ligde Marmara, Düzova, Lefkoşa Spor Birliği, Düzkaya ve Lefkoşa Spor Birliği haftayı 3 puanla kapattılar. Yenilgisiz lider Lefkoşa Spor Birliği, Mesarya Darts Birliği’ni 13-3 mağlup ederek yoluna devam etti. Zirveden uzaklaşmak istemeyen Marmara, konuk ettiği Diamond Child karşısında zorlanmazken maçı 14-2 kazandı.

Efes Pilsen Darts Birinci Liginde oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Marmara-Diamond Child: 14-2

Düzova-Taşkınköy: 13-3

Lefkoşa Spor Birliği-Mesarya Darts Birliği: 13-3

Mağusa Kültür Derneği-Düzkaya: 1-15

Göçmenköy-Lefkoşa Darts Birliği: 4-12

Gazimağusa Darts Birliği (Bay)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Lefkoşa Spor Birliği 18 18 0 0 228 60 54 168

2.Lefkoşa Darts Birliği 19 15 1 3 210 94 46 116

3.Marmara. 18 14 1 3 213 75 43 138

4.Düzkaya. 18 13 2 3 215 73 41 142

5.Gazimağusa Darts Birliği 18 9 0 9 131 157 27 -26

6.Taşkınköy. 18 7 1 10 117 171 22 -54

7.Düzova Gençlik 18 6 1 11 131 157 19 -26

8.Diamond Child 19 5 1 13 106 198 16 -92

9.Mesarya Darts Birliği 18 5 0 13 97 191 15 -94

10.Göçmenköy 18 4 1 13 95 193 13 -98

11.Mağusa Kültür Derneği 18 0 0 18 57 231 0 -174