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Darts Birinci Ligde heyecan devam ediyor

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligine devam edilirken, ligde Marmara, Düzova, Lefkoşa Spor Birliği, Düzkaya ve Lefkoşa Spor Birliği haftayı 3 puanla kapattı

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Darts Birinci Ligde heyecan devam ediyor
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligine oynanan maçlarla devam edildi.

On bir takımın mücadele verdiği ligde Marmara, Düzova, Lefkoşa Spor Birliği, Düzkaya ve Lefkoşa Spor Birliği haftayı 3 puanla kapattılar. Yenilgisiz lider Lefkoşa Spor Birliği, Mesarya Darts Birliği’ni 13-3 mağlup ederek yoluna devam etti. Zirveden uzaklaşmak istemeyen Marmara, konuk ettiği Diamond Child karşısında zorlanmazken maçı 14-2 kazandı.     

Efes Pilsen Darts Birinci Liginde oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Marmara-Diamond Child: 14-2

Düzova-Taşkınköy: 13-3

Lefkoşa Spor Birliği-Mesarya Darts Birliği: 13-3

Mağusa Kültür Derneği-Düzkaya: 1-15

Göçmenköy-Lefkoşa Darts Birliği: 4-12

Gazimağusa Darts Birliği (Bay)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ PUAN DURUMU        

TAKIMLAR                                           O   G   B  M  A     Y     P   AV

1.Lefkoşa Spor Birliği                               18  18  0  0    228  60    54  168

2.Lefkoşa Darts Birliği                             19  15  1  3    210  94    46  116

3.Marmara.                                                18  14  1  3    213  75    43  138

4.Düzkaya.                                                18  13  2  3    215  73    41  142

5.Gazimağusa Darts Birliği                       18  9    0  9    131  157  27  -26

6.Taşkınköy.                                              18  7    1  10  117  171  22  -54

7.Düzova Gençlik                                     18  6    1  11  131  157  19  -26

8.Diamond Child                                      19  5    1  13  106  198  16  -92

9.Mesarya Darts Birliği                             18  5    0  13  97    191  15  -94

10.Göçmenköy                                          18  4    1  13  95    193  13  -98

11.Mağusa Kültür Derneği                       18  0    0  18  57    231  0    -174

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