Darts 1’inci Ligi’nde heyecan artıyor

Efes Pilsen Darts 1’inci Ligi’nde heyecan artarken, “A” grubunda Taşkınköy, Göçmenköy, GazimağusaDarts Birliği, “B” grubunda Coşkuner, Gönyeli Darts Birliği ve Diamond Child haftayı galip kapattılar

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne dün oynanan maçlarla devam edildi.

Toplam 13 takımın yer aldığı ve bu sezon iki grupta oynanan ligin “A” grubunda Taşkınköy, Göçmenköy, GazimağusaDarts Birliği, “B” grubunda Coşkuner, Gönyeli Darts Birliği ve Diamond Child haftayı galip kapattılar.“A” grubunda Cihangir, “B” grubunda Coşkuner yenilgisiz lider konumda bulunuyor.

Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

“A” GRUBU

GazimağusaDarts Birliği-Karaoğlanoğlu: 13-3

Cihangir-Taşkınköy: 9-7

Değirmenlik-Göçmenköy: 3-13

MesaryaDarts Birliği (Bay)

“B” GRUBU

Yenicami-Coşkuner: 5-11

Düzkaya-Gönyeli Darts Birliği: 5-11

Diamond Child-Mağusa Kültür Derneği: 11-5

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “A” PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Cihangir 5 5 0 0 51 29 15 22

2.Gazimağusa Darts Birliği 5 4 0 1 57 23 12 34

3.Göçmenköy İdmanyurdu 5 3 0 2 46 34 9 12

4.Taşkınköy 5 2 1 2 42 38 7 4

5.Karaoğlanoğlu 6 1 2 3 40 56 5 -16

6.Değirmenlik 5 1 1 3 28 52 4 -24

7.Mesarya Darts Birliği 5 0 0 5 24 56 0 -32

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “B” GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Coşkuner 4 4 0 0 41 23 12 18

2.Gönyeli Darts Birliği 4 3 0 1 39 25 9 14

3.Düzkaya 4 2 0 2 35 29 6 6

4.Diamond Child 4 2 0 2 29 35 6 -6

5.Yenicami 4 0 1 3 25 39 1 -14

6.Mağusa Kültür Derneği 4 0 1 3 23 41 1 -18