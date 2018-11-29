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Dartlar Tuğsan Yazıcı için atıldı

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Lösemi hastası olan Tuğsan Yazıcı’ya katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ve tüm gelirinin bağışlandığı turnuvada birinciliği Mustafa Behlül kazandı.

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Dartlar Tuğsan Yazıcı için atıldı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’na bağlı Cihangir Spor Kulübü’nün düzenlediği Tuğsan Yazıcı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Lösemi hastası olan Tuğsan Yazıcı’ya katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ve tüm gelirinin bağışlandığı turnuvada birinciliği Mustafa Behlül kazandı. Cihangir Spor Kulübü’nde gerçekleşen ve kalabalık bir sporcu topluluğunun katıldığı turnuvada ikinciliği Kurtuluş Gamla kazandı. Turnuvayı organize eden Akın Aşıkcan müsabakalar öncesi yaptığı konuşmada katılan tüm sporculara ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Dereceye giren sporcular şöyle:

1) Mustafa Behlül

2) Kurtuluş Gamla

3) Cemal Gingi

3) Halil Kara

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