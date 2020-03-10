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Dartlar kupa için atılıyor

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Darts Federasyon Kupası başlarken, Karaoğlanoğlu, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Beyarmudu Belediyesi ve Minareliköy rakiplerini mağlup edip birinci tura yükseldiler

Dartlar kupa için atılıyor

Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Federasyon Kupası’nda heyecan dün ön eleme turu ile başladı.

Kupa heyecanında Karaoğlanoğlu, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Beyarmudu Belediyesi ve Minareliköy rakiplerini mağlup ederek birinci tura yükseldi. Kupada birinci tur kuraları yarın çekilecek. Birinci tur maçları 16 Mart Pazartesi günü oynanacak.

Federasyon Kupası ön eleme tur maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Yenicami-Karaoğlanoğlu: 7-9

Gönyeli Av.At.K.-Coşkuner: 10-2

Beyarmudu Belediyesi-Değirmenlik: 10-4

Düzkaya-Minareliköy: 2-10

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