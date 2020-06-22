banner411
banner69
Karadağ’da Lefke klasiği
Karadağ’da Lefke klasiği
117 0
Karting sezonu açıldı
Karting sezonu açıldı
21 0
 
129 0
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
91 0
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
77 0
Gece Ebuka ile güzel
Gece Ebuka ile güzel
95 0
Leymosun derbisi Gıravatlıların
Leymosun derbisi Gıravatlıların
108 0
banner460

Dartlar Batman anısına atıldı

banner27

Mehmet Barış Batman Açık Anı Darts Turnuvasında finalde karşılaştığı Evren Balıkçıoğlu’nu 3-2 mağlup ederek birinciliği kazandı

Dartlar Batman anısına atıldı

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen Mehmet Barış Batman Açık Anı Darts Turnuvası, geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

GDB Lokali’nde gerçekleştirilen turnuvada Faik Amcaoğlu şampiyon oldu. Amcaoğlu finalde karşılaştığı Evren Balıkçıoğlu’nu 3-2 mağlup ederek birinciliği kazandı. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini merhum Barış Batman’ın oğulları Kemal Akkan Batman, Cemali Batman, Barış Batman, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ertay, GDB Başkanı Emir Kasapoğlu ve GDB Asbaşkanı Engin Portakalcıoğlu verdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Üçüncülük maçı:

Caner Bozbeyli-Sadık Örel: 3-2

Final maçı:

Faik Amcaoğlu-Evren Balıkcı: 3-2

Yan Ödüller.

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Alkan Caner (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Caner Bozbeyli (120 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Evren Balıkcı (15 darts)

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.