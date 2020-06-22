Dartlar Batman anısına atıldı

Mehmet Barış Batman Açık Anı Darts Turnuvasında finalde karşılaştığı Evren Balıkçıoğlu’nu 3-2 mağlup ederek birinciliği kazandı

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen Mehmet Barış Batman Açık Anı Darts Turnuvası, geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

GDB Lokali’nde gerçekleştirilen turnuvada Faik Amcaoğlu şampiyon oldu. Amcaoğlu finalde karşılaştığı Evren Balıkçıoğlu’nu 3-2 mağlup ederek birinciliği kazandı. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini merhum Barış Batman’ın oğulları Kemal Akkan Batman, Cemali Batman, Barış Batman, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ertay, GDB Başkanı Emir Kasapoğlu ve GDB Asbaşkanı Engin Portakalcıoğlu verdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Üçüncülük maçı:

Caner Bozbeyli-Sadık Örel: 3-2

Final maçı:

Faik Amcaoğlu-Evren Balıkcı: 3-2

Yan Ödüller.

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Alkan Caner (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Caner Bozbeyli (120 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Evren Balıkcı (15 darts)