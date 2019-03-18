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Dartlar Batman anısına atıldı

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Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen Mehmet Barış Batman Açık Anı Darts Turnuvası’nda İbrahim Esiner şampiyon oldu

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Dartlar Batman anısına atıldı
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Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen Mehmet Barış Batman Açık  Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Batman ailesinin sponsorluğunu yaptığı Mehmet Barış Batman Açık Anı Darts Turnuvasında İbrahim Esiner şampiyon oldu. 36 sporcunun katıldığı turnuvada İbrahim Esiner, finalde karşılaştığı Evren Balıkcı’yı 3-1 mağlup ederek birinciliği elde etti. Caner Bozbeyli ile Mehmet Fırat arasındaki üçüncülük mücadelesini Caner Bozbeyli 3-0 kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Kemal Batman, Barış Batman, Halk Partisi Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Osman Bican, GDB Başkanı Abuzer Ekbiç ve GDB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Orakçıoğlu tarafından verildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Üçüncülük maçı:

Caner Bozbeyli-Mehmet Fırat:3-0

Final maçı

İbrahim Esiner-Evren Balıkcı:3-1

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Mehmet Fırat (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu Çagın Garanti (128 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: İbrahim Esiner (15 darts)

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