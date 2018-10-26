Dartçılarımız Antalya’da yarıştılar

Turkish Open Çiftler Turnuvası’nda, Mustafa Behlül ve Faik Amcaoğlu çiftler kategorisinde son 16’ya Cemal Gingi A kategorisinde son 32’ye kalma başarışı gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu sporcuları Antalya’da düzenlenen Turkish Open Dart Turnuvası’nda mücadele etti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Limak Limra Otel’de geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen turnuvada sporcularımız British Darts Organizasyonu’nun düzenlediği A ve C kategorilerinin yanı sıra çiftler kategorisinde ter döktü. Türkiye dahil 15 ülkeden 243 sporcunun mücadele verdiği şampiyonada, ülkemizi geçtiğimiz yıl Darts Süper Ligi’nde şampiyon olan LEGEND sporcuları, ferdi sıralamada üçüncülüğü elde eden Mustafa Behlül’ün yanı sıra Cihangir, Beyarmudu, Dikmen ve Güzelyurt’tan ferdi katılan sporcular temsil etti.

Turnuvada mücadele eden sporcularımızdan Mustafa Behlül ve Faik Amcaoğlu, başarılı sonuçlar elde etti. Yüzden fazla çiftin katıldığı Turkish Open Çiftler Turnuvası’nda, Mustafa Behlül ve Faik Amcaoğlu, çeyrek finali son anda kaçırdı. Behlül ve Amcaoğlu, son 16’ya kalmayı başardı. A kategorisinde ise güzel bir başarı kazanıldı. 135 sporcunun mücadele verdiği A kategorisinde Cemal Gingi son 32’ye kalarak büyük bir başarıya imza attı.

Davutoğlu temsiliyetten memnun

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, her yıl Ekim ayında yapılan Turkish Open’a katıldıklarını belirterek, mücadele eden tüm sporcuları kutladı. Amaçlarının başında ülke dartçısına farklı organizasyonlara katılabilmeleri ve dünyaca ünlü sporcularla yarışmalarına olanak sağlamak olduğunu belirten Davutoğlu, Antalya’ya gitmelerinde büyük katkı koyan Spor Dairesi Müdürü’ne teşekkür etti.