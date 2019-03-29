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Darsta çeyrek final kuraları çekildi

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Darts Federasyon Kupası çeyrek final kuraları çekilirken, galip gelecek takımlar final grubunda mücadele edecekler

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Darsta çeyrek final kuraları çekildi
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Federasyon Kupasında gözler çeyrek finale çevrildi.

18 takımın mücadele verdiği kupada ön eleme ve ilk tur maçlarının ardından çeyrek finale kalan sekiz takımın eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde Diamond Child, Gönyeli Avcılık Atıcılık, Lefkoşa Darts Birliği, Lefkoşa Spor Birliği, Düzkaya, Vadili Darts Derneği, Minareliköy ve Cihangir mücadele edecek. Çeyrek final maçları 1 Nisan Pazartesi günü yapılacak. Galip gelecek takımlar final grubunda mücadele edecekler. Kupa şampiyonun belli olacağı final grubu müsabakaları 6 Nisan Cumartesi günü Lefkoşa Marlyn Bar Darts Salonu’nda oynanacak. Darts Federasyonu Lokali’nde yapılan kura çekinde çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:

Diamond Child-Gönyeli Avcılık Atıcılık

Lefkoşa Darts Birliği-Lefkoşa Spor Birliği

Düzkaya-Vadili Darts Derneği

Minareliköy-Cihangir

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