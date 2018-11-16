Çocuk hedefe attı

Lefkoşa Darts Birliği 10. Yıl Darts Turnuvası, 30 dartsçı’nın katılımı ile yapılırken, turnuvada şampiyon Elmas Çocuk oldu

Lefkoşa Darts Birliği 10. Yıl darts turnuvası 30 dartsçı’nın katılımı ile gerçekleştirilirken turnuvada şampiyon Elmas Çocuk, ikinci Tahir Çaltinoğlu, üçüncü Ali Çamlıbelli, dördüncü Hakan Boral oldu.

Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini Lefkoşa Darts Birliği yönetim kurulu takdim etti. Lefkoşa Darts Birliği’nin gerçekleştirmiş olduğu 10. Yıl Turnuvası’nda aynı zamanda 10. Yıla dair Lefkoşa Darts Birliği’nde başkanlık yapmış tüm başkanlara birer plaket taktim edildi. Plaket alan başkanlar sırasıyla, Uğur Barani, Avşin Kanatlı, Ali Çamlıbelli ve Nevzat Dalyan oldu.

Organize edilen turnuvada ise yan ödüller şöyle oluştu:

En az okta bitiren: Hakan Boral

En yüksek sayı atan: Elmas Çocuk

En yüksek finiş: Elmas Çocuk

En iyi hakem: Mehmet Kaya