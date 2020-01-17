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Çocuk durdurulamıyor

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KKDF Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayağı yapılırken, 37 sporcunun katıldığı beşinci ayak müsabakalarında yine Elmas Çocuk şampiyon oldu

Çocuk durdurulamıyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) tarafından düzenlenen KKDF Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayak müsabakaları oynandı.

Cihangir Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen beşinci ayak müsabakalarında Elmas Çocuk şampiyon oldu. On ayaktan oluşan Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayağında Elmas Çocuk finalde James Anthony Stone’u mağlup etti. Elmas Çocuk, elde ettiği şampiyonlukla genel klasmanda 81 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Toplam 37 sporcunun katıldığı beşinci ayakta Hüseyin Moda üçüncü, Halil Kara dördüncü oldu.

Beşinci ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular ve oluşan puan durumu şöyle:

1.Elmas Çocuk

2.James Anthony Stone

3.Hüseyin Moda

4.Halil Kara

FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU         

SPORCU ADI              PUAN

1.Elmas Çocuk              81

2.Cemal Gingi                        56

3.Mustafa Behlül          53

4.Faik Amcaoğlu           44

5.James Anthony Stone         38

6.Hüseyin Hacıoğluları 34

7.Sadık Örel              34

8.Hüseyin Moda           33

9 Hakan Boral              24

10.Ali Yeşilada             24

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