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Çoban ve Avcı, hedefe attı

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Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi, Darts Şampiyonasının dördüncü ayağını genç erkeklerde Salih Avcı, kadınlarda Samiran Çoban kazandı

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Çoban ve Avcı, hedefe attı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi, Darts Şampiyonasının dördüncü ayağı yapıldı.

Beş ayaktan oluşan şampiyonanın dördüncü ayağını genç erkeklerde Salih Avcı, kadınlarda Samiran Çoban kazandı. Genç erkeklerde ikinciliği Recep Sağır, kadınlarda ise Duygu Oktay elde etti. Genel klasmanda kadınlarda Samiran Çoban 64 puanla, zirvede yer alıyor. Genç erkeklerde 59 puanla Eray Tok ilk sırada bulunuyor.

Dördüncü ayakta dereceye giren sporcvular ve oluşan puan durumları şöyle:

Kadınlar

1.Samiran Çoban

2.Duygu Oktay

Genç Erkekler

1.Salih Avcı

2.Recep Sağır

KADINLAR FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU

Sporcu Adı            1.hafta 2.hafta 3.hafta 4.hafta puan

1.Samiran Çoban  12        12        20        20        64

2.Cemre Kara        16        20        7          12        55

3.Duygu Oktay     20        7          7          16        50

GENÇ ERKEKLER FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU

Sporcu adı                        1.hafta 2.hafta 3.hafta 4.hafta Puan

1.Eray Tok                        20        7          20        12        59

2.Recep Sağır                    16        7          7          16        46

3.Bekir Meşe                     12        20        7          5          44

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