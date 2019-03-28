Çoban ve Avcı, hedefe attı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi, Darts Şampiyonasının dördüncü ayağı yapıldı.
Beş ayaktan oluşan şampiyonanın dördüncü ayağını genç erkeklerde Salih Avcı, kadınlarda Samiran Çoban kazandı. Genç erkeklerde ikinciliği Recep Sağır, kadınlarda ise Duygu Oktay elde etti. Genel klasmanda kadınlarda Samiran Çoban 64 puanla, zirvede yer alıyor. Genç erkeklerde 59 puanla Eray Tok ilk sırada bulunuyor.
Dördüncü ayakta dereceye giren sporcvular ve oluşan puan durumları şöyle:
Kadınlar
1.Samiran Çoban
2.Duygu Oktay
Genç Erkekler
1.Salih Avcı
2.Recep Sağır
KADINLAR FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU
Sporcu Adı 1.hafta 2.hafta 3.hafta 4.hafta puan
1.Samiran Çoban 12 12 20 20 64
2.Cemre Kara 16 20 7 12 55
3.Duygu Oktay 20 7 7 16 50
GENÇ ERKEKLER FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU
Sporcu adı 1.hafta 2.hafta 3.hafta 4.hafta Puan
1.Eray Tok 20 7 20 12 59
2.Recep Sağır 16 7 7 16 46
3.Bekir Meşe 12 20 7 5 44