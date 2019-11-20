Cihangir ve Mağusa’nın haftası

Kuzey Kıbrıs DartsFederasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne “A” grubu maçlarıyla devam edildi.
Toplam 13 takımın yer aldığı Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunun ikinci hafta maçlarında Cihangir ve GazimağusaDarts Birliği haftayı galibiyetle kapattılar. Taşkınköy ile Karaoğlanoğlu arasındaki mücadele 8-8 eşitlikle sona erdi. Değirmenlik haftayı bay geçti.
Ligin ilk haftasını maç yapmadan geçiren Cihangir, konuk ettiği Göçmenköy’ü 15-5 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “B” grubu maçları 26 Kasım’da başlayacak.
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “A” Grubu’nda oynanan 2’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Cihangir-Göçmenköy: 11-5
Taşkınköy-Karaoğlanoğlu: 8-8
MesaryaDarts B.-GazimağusaDarts B.: 1-15
Değirmenlik (Bay)
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “A” PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
1.Gazimağusa Darts Birliği 2 2 0 0 29 3 6 26
2.Cihangir 1 1 0 0 11 5 3 6
3.Göçmenköy İdmanyurdu 2 1 0 1 16 16 3 0
4.Karaoğlanoğlu 2 0 2 0 16 16 2 0
5.Değirmenlik 1 0 1 0 8 8 1 0
6.Taşkınköy 2 0 1 1 10 22 1 -12
7.Mesarya Darts Birliği 2 0 0 2 6 26 0 -20