Cihangir ve Coşkuner kayıpsız

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde devre tamamlanırken, Cihangir ve Coşkuner gruplarında kayıpsız zirvede yer aldılar

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ilk devresi oynanan maçlarla tamamlandı.

Toplam 13 takımın yer aldığı ve bu sezon iki grupta oynanan ligin ilk devresini “A” grubunda Cihangir, “B” grubunda Coşkuner yenilgisiz lider bitirdi. A grubunun ilk devresinin son maçlarında Cihangir, GazimağusaDarts Birliği ve Göçmenköy, galibiyetle kapattılar. “B” grubunda Coşkuner, Diamond Child ve Gönyeli Darts Birliği devreyi galip tamamladılar.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ilk devresinin son maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

“A” GRUBU

MesaryaDarts Birliği-Cihangir: 2-14

Değirmenlik-GazimağusaDarts Birliği: 5-11

Taşkınköy-Göçmenköy: 6-10

Karaoğlanoğlu (Bay)

“B” GRUBU

Coşkuner Spor Derneği- Düzkaya: 12-4

Yenicami-Diamond Child: 6-10

Mağusa Kültür D. -Gönyeli Darts B.: 4-12

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “A” PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Cihangir 6 6 0 0 65 31 18 34

2.Gazimağusa Darts Birliği 6 5 0 1 68 28 15 40

3.Göçmenköy İdmanyurdu 6 4 0 2 56 40 12 16

4.Taşkınköy 6 2 1 3 48 48 7 0

5.Karaoğlanoğlu 6 1 2 3 40 56 5 -16

6.Değirmenlik 6 1 1 4 33 63 4 -30

7.Mesarya Darts Birliği 6 0 0 6 26 70 0 -44

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “B” GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Coşkuner ve Spor Derneği 5 5 0 0 53 27 15 26

2.Gönyeli Darts Birliği 5 4 0 1 51 29 12 22

3.Diamond Child 5 3 0 2 39 41 9 -2

4.Düzkaya 5 2 0 3 39 41 6 -2

5.Yenicami 5 0 1 4 31 49 1 -18

6.Mağusa Kültür Derneği 5 0 1 4 27 53 1 -26