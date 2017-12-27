Cihangir namağlup lider

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde sekizinci hafta tamamlanırken, Cihangir, Mağusa Darts Birliği, Beyarmudu Belediyesi, Taşkınköy ve Mesarya Darts Birliği rakiplerini mağlup ettiler. Cihangir namağlup liderliğini korudu

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde sekizinci hafta maçları önceki gün oynandı.

On takımın mücadele verdiği ligin sekizinci haftasında Cihangir, Mağusa Darts Birliği, Beyarmudu Belediyesi, Taşkınköy ve Mesarya Darts Birliği rakiplerini mağlup etti. Ligin yenilgisiz takımı Cihangir, Düzova deplasmanından 13-3 yenerek puanını 22’ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Taşkınköy, ligin flaş ekiplerinden Düzkaya’yı 9-7’lik skorla geçti.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 8’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Düzova-Cihangir: 3-13

Lefkoşa Darts B.-Gazimağusa Darts B.: 6-10

İGEM-Beyarmudu Belediyesi: 7-9

Taşkınköy-Düzkaya: 9-7

Mesarya Darts Birliği-Marmara: 13-3

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Cihangir 8 7 1 0 96 32 22 64

2.Mesarya Darts Birliği 8 5 1 2 76 52 16 24

3.Beyarmudu Belediyesi 8 4 4 0 74 54 16 20

4.Düzkaya 8 5 0 3 69 59 15 10

5.Gazimağusa Darts B. 8 4 2 2 66 62 14 4

6.Marmara 8 3 1 4 59 69 10 -10

7.Taşkınköy 8 3 0 5 57 71 9 -14

8.Düzova 8 2 1 5 55 73 7 -18

9.Lefkoşa Darts Birliği 8 2 0 6 48 80 6 -32

10.İGEM 8 0 0 8 40 88 0 -48