banner107
Cihangir son şampiyonu eledi
Cihangir son şampiyonu eledi
26 0
Şölen havasında eğlence
Şölen havasında eğlence
23 0
Lawrence ışıl ışıldı
Lawrence ışıl ışıldı
55 0
Nafiz Dölek’le capcanlı eğlence
Nafiz Dölek’le capcanlı eğlence
27 0
69 0
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
257 0
Yeşilova alımını aldı
Yeşilova alımını aldı
63 0
40 0
banner82
banner147

Cihangir kayıpsız devam ediyor

banner27

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde heyecan tam gaz devam ederken, 13’üncü haftada kayıpsız lider Cihangir, Mesarya Darts Birliği, Taşkınköy, Beyarmudu Belediyesi ve Marmara rakiplerini mağlup ettiler

Cihangir kayıpsız devam ediyor
banner137

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne 13’üncü hafta maçlarıyla devam edildi.

On takımın mücadele verdiği ligin 13’üncü haftasında Cihangir, Mesarya Darts Birliği, Taşkınköy, Beyarmudu Belediyesi ve Marmara rakiplerini mağlup etti.

Lider Cihangir, Düzkaya deplasmanından 10-6 galip gelerek puanını 37’ye yükseltti. Bölge derbisinde Mesarya Darts Birliği, Düzova’yı 9-7’lik skorla geçti. Ligin yeni takımı Marmara, İGEM’i deplasmanda yendi. 

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 13’üncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Düzkaya-Cihangir: 6-10

Mesarya Darts B.-Düzova: 9-7      

Taşkınköy-Lefkoşa Darts B. 9-7

Beyarmudu Bld.-Gazimağusa Darts B. 9-7

İGEM -Marmara: 4-12

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU      

TAKIMLAR                         O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.Cihangir                               13        12        1          0          155      53        37        102

2.Beyarmudu Bld.                  13        8          4          1          120      88        28        32

3.Düzkaya                              13        8          0          5          118      90        24        28

4.Gazimağusa Darts B.          13        7          3          3          109      99        24        10

5.Mesarya Darts Birliği          13        6          1          6          108      100      19        8

6.Marmara                              13        5          1          7          96        112      16        -16

7.Taşkınköy                            13        5          1          7          95        113      16        -18

8.Lefkoşa Darts Birliği          13        4          0          9          78        128      12        -50

9.Düzova                                13        3          2          8          92        114      11        -22

10.İGEM                                13        0          1          12        67        141      1          -74

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.