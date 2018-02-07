Cihangir kayıpsız devam ediyor

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde heyecan tam gaz devam ederken, 13’üncü haftada kayıpsız lider Cihangir, Mesarya Darts Birliği, Taşkınköy, Beyarmudu Belediyesi ve Marmara rakiplerini mağlup ettiler

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne 13’üncü hafta maçlarıyla devam edildi.

On takımın mücadele verdiği ligin 13’üncü haftasında Cihangir, Mesarya Darts Birliği, Taşkınköy, Beyarmudu Belediyesi ve Marmara rakiplerini mağlup etti.

Lider Cihangir, Düzkaya deplasmanından 10-6 galip gelerek puanını 37’ye yükseltti. Bölge derbisinde Mesarya Darts Birliği, Düzova’yı 9-7’lik skorla geçti. Ligin yeni takımı Marmara, İGEM’i deplasmanda yendi.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 13’üncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Düzkaya-Cihangir: 6-10

Mesarya Darts B.-Düzova: 9-7

Taşkınköy-Lefkoşa Darts B. 9-7

Beyarmudu Bld.-Gazimağusa Darts B. 9-7

İGEM -Marmara: 4-12

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Cihangir 13 12 1 0 155 53 37 102

2.Beyarmudu Bld. 13 8 4 1 120 88 28 32

3.Düzkaya 13 8 0 5 118 90 24 28

4.Gazimağusa Darts B. 13 7 3 3 109 99 24 10

5.Mesarya Darts Birliği 13 6 1 6 108 100 19 8

6.Marmara 13 5 1 7 96 112 16 -16

7.Taşkınköy 13 5 1 7 95 113 16 -18

8.Lefkoşa Darts Birliği 13 4 0 9 78 128 12 -50

9.Düzova 13 3 2 8 92 114 11 -22

10.İGEM 13 0 1 12 67 141 1 -74