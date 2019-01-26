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Çakmak birinciliğe attı

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Güzelyurt Darts Birliği (GDB) Lokali’nde yapılan Kulüplerararası Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayak müsabakalarında birinciliği Lefkoşa Darts Birliği Sporcusu Tonguz Çakmak kazandı

Çakmak birinciliğe attı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerararası Ferdi Darts Şampiyonası’nda beşinci ayak müsabakalarıyla devam edildi.

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) Lokali’nde geçtiğimiz gün yapılan beşinci ayak müsabakalarında birinciliği Lefkoşa Darts Birliği Sporcusu Tonguz Çakmak kazandı. Tonguz Çakmak finalde Minareliköy’den Cemal Gingi’yi mağlup etti. Üçüncülüğü Lefkoşa Darts Birliği’nden Tahir Çaltinoğlu, dördüncülüğü Güzelyurt Darts Birliği’nden Hasan Bozbeyli kazandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, KKDF yönetim kurulu üyesi Emir Kasapoğlu tarafından verildi.

Beşinci ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular şöyle

1) Tonguz Çakmak (LDB)

2) Cemal Gingi (Minareliköy)

3) Tahir Çaltinoğlu (LDB)

4) Hasan Bozbeyli (GDB)

KULÜPLER ARASI FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI TAKIMSAL PUANLAMA

 TAKIM ADI                                      PUAN

1.Minareliköy                                     238

2.Gönyeli Av.At.K.                             133

3.Lefkoşa Darts Birliği                      131

4.Lefkoşa Spor Birliği                        103

5.Cihangir                                            93

6.Güzelyurt Darts Birliği                    93

7.LEGEND                                          65

8.Beyarmudu Belediyesi                  52

9.Marmara                                          46

10.Mesarya Darts Birliği                   42

11.Diamond Child                             35

12.Göçmenköy                                   12

KULÜPLER ARASI FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI FERDİ PUANLAMA

SPORCU ADI                                                    PUAN

1.Hasan Yıldıran-Minareliköy                        59

2.Salim Özeren-Minareliköy                            55

3.Cemal Gingi-Minareliköy                             51

4.Elmas Çocuk-LSB                                         36

5.Faik Amcaoğlu-Gönyeli Av.At.K.               31

6.Hakan Boral-LDB                                         31

7.Selahattin Tok-Minareliköy                         30

8.Tonguz Çakmak-LDB                                  28

9.Celal Aktaş-Cihangir                                     28

10.Mustafa Behlül-Gönyeli Av.At.K..           6

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