Çakmak birinciliğe attı

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) Lokali’nde yapılan Kulüplerararası Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayak müsabakalarında birinciliği Lefkoşa Darts Birliği Sporcusu Tonguz Çakmak kazandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerararası Ferdi Darts Şampiyonası’nda beşinci ayak müsabakalarıyla devam edildi.

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) Lokali’nde geçtiğimiz gün yapılan beşinci ayak müsabakalarında birinciliği Lefkoşa Darts Birliği Sporcusu Tonguz Çakmak kazandı. Tonguz Çakmak finalde Minareliköy’den Cemal Gingi’yi mağlup etti. Üçüncülüğü Lefkoşa Darts Birliği’nden Tahir Çaltinoğlu, dördüncülüğü Güzelyurt Darts Birliği’nden Hasan Bozbeyli kazandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, KKDF yönetim kurulu üyesi Emir Kasapoğlu tarafından verildi.

Beşinci ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular şöyle

1) Tonguz Çakmak (LDB)

2) Cemal Gingi (Minareliköy)

3) Tahir Çaltinoğlu (LDB)

4) Hasan Bozbeyli (GDB)

KULÜPLER ARASI FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI TAKIMSAL PUANLAMA

TAKIM ADI PUAN

1.Minareliköy 238

2.Gönyeli Av.At.K. 133

3.Lefkoşa Darts Birliği 131

4.Lefkoşa Spor Birliği 103

5.Cihangir 93

6.Güzelyurt Darts Birliği 93

7.LEGEND 65

8.Beyarmudu Belediyesi 52

9.Marmara 46

10.Mesarya Darts Birliği 42

11.Diamond Child 35

12.Göçmenköy 12

KULÜPLER ARASI FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI FERDİ PUANLAMA

SPORCU ADI PUAN

1.Hasan Yıldıran-Minareliköy 59

2.Salim Özeren-Minareliköy 55

3.Cemal Gingi-Minareliköy 51

4.Elmas Çocuk-LSB 36

5.Faik Amcaoğlu-Gönyeli Av.At.K. 31

6.Hakan Boral-LDB 31

7.Selahattin Tok-Minareliköy 30

8.Tonguz Çakmak-LDB 28

9.Celal Aktaş-Cihangir 28

10.Mustafa Behlül-Gönyeli Av.At.K.. 6