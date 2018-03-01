Bozbeyli hedefe attı

Binatlı Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen Mustafa Camcıoğlu Puanlı Açık Anı Darts Turnuvasında Caner Bozbeyli şampiyon oldu

Güzelyurt Darts Birliği’nin düzenlediği ve sponsorluğunu Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’nün yaptığı Mustafa Camcıoğlu Puanlı Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz gün yapıldı.

Binatlı Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada Caner Bozbeyli şampiyon oldu. Caner Bozbeyli, finalde karşılaştığı Sadık Örel’i 3-0 yenerek mutlu sona ulaştı. Kurtuluş Gamla ile Evren Balıkcı arasında yapılan üçüncülük karşılaşmasını Kurtuluş Gamla 3-0 kazanarak turnuvada üçüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini Hasan Camcıoğlu, Binatlı Kulüp Başkanı Orsel Neşe, yönetici Ümit Karataş, GDB Başkanı Abuzer Ekbiç, asbaşkan Engin Portakalcıoğlu ve altyapı sorumlusu Varol Yeşilpınar verdi.

Dereceye giren sporcular şöyle:

Final Maçı

Caner Bozbeyli-Sadık Örel: 3-0

Diğer ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: İbrahim Esiner (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Evren Balıkcı (108 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Caner Bozbeyli (16 darts)