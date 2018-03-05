Bozbeyli, Güzelyurt’ta fırtınalar estiriyor

Kemal Atalar Puanlı Açık Anı Darts Turnuvası’nda Caner Bozbeyli şampiyon olarak arka arkaya üçüncü şampiyonluğunu kazandı

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından Binatlı Yılmaz Spor Kulübü sponsorluğunda düzenlenen Kemal Atalar Puanlı Açık Anı Darts Turnuvası’nda geçtiğimiz gün yapıldı.

Binatlı Spor Kulübü Darts Salonu’nda yapılan turnuvada Caner Bozbeyli şampiyon oldu. Bozbeyli finalde karşılaştığı Mehmet Özçalıcıoğlu’nu 3-0 yenerek mutlu sona ulaştı. Caner Bozbeyli bu sonuçla arka arkaya üçüncü şampiyonluğunu elde etti. Kurtuluş Gamla ile Hasan Bozbeyli arasında yapılan üçüncülük mücadelesini 3-0’lık skorla Hasan Bozbeyli kazandı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri Erkut Atalar, Binatlı Kulüp Başkanı Örsel Neşe, yönetim kurulu üyeleri İbrahim Çerkez, Hasan Camcıoğlu, Varol Yeşilpınar ve Ümit Karataş tarafından verildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Üçüncülük Maçı

Kurtuluş Gamla-Hasan Bozbeyli: 0-3

Final Maçı

Caner Bozbeyli-Mehmet Özçalıcıoğlu: 3-0

Yan Ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Evren Balıkcı (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Caner Bozbeyli (100 sayı)

En Az Dartta Bitiren Sporcu: Caner Bozbeyli (15 darts)