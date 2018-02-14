Birinci Lig’de şampiyon Cihangir

Cihangir, en yakın takipçisi Beyarmudu Belediyesi’ni yenerek, Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde bitime dört hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde şampiyon Cihangir oldu. Ligin 14’üncü hafta maçlarında Cihangir, en yakın takipçisi Beyarmudu Belediyesi’ni 11-5 yenerek bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligin 14’üncü hafta maçlarında Taşkınköy, Mesarya Darts Birliği, Düzkaya rakiplerini mağlup eden diğer takımlar olurken, Marmara ile Gazimağusa Darts Birliği arasındaki maç 8-8 beraberlikle sonuçlandı. Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 14’üncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle: İGEM-Taşkınköy: 4-12 Lefkoşa Darts B.-Mesarya Darts B.: 4-12 Düzova-Düzkaya:3-13 Cihangir-Beyarmudu Belediyesi:11-5 Marmara-Gazimağusa Darts Birliği: 8-8 EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P AV 1.Cihangir 14 13 1 0 166 58 40 108 2.Beyarmudu Belediyesi 14 8 4 2 125 99 28 26 3.Düzkaya 14 9 0 5 131 93 27 38 4.Gazimağusa Darts Birliği 14 7 4 3 117 107 25 10 5.Mesarya Darts Birliği 14 7 1 6 120 104 22 16 6.Taşkınköy 14 6 1 7 107 117 19 -10 7.Marmara 14 5 2 7 104 120 17 -16 8.Lefkoşa Darts Birliği 14 4 0 10 82 142 12 -60 9.Düzova 14 3 2 9 95 127 11 -32 10.İGEM 14 0 1 13 71 153 1 -82