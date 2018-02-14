Birinci Lig’de şampiyon Cihangir

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde şampiyon Cihangir oldu.
Ligin 14’üncü hafta maçlarında Cihangir, en yakın takipçisi Beyarmudu Belediyesi’ni 11-5 yenerek bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligin 14’üncü hafta maçlarında Taşkınköy, Mesarya Darts Birliği, Düzkaya rakiplerini mağlup eden diğer takımlar olurken, Marmara ile Gazimağusa Darts Birliği arasındaki maç 8-8 beraberlikle sonuçlandı.
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 14’üncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
İGEM-Taşkınköy: 4-12
Lefkoşa Darts B.-Mesarya Darts B.: 4-12
Düzova-Düzkaya:3-13
Cihangir-Beyarmudu Belediyesi:11-5
Marmara-Gazimağusa Darts Birliği: 8-8
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
1.Cihangir 14 13 1 0 166 58 40 108
2.Beyarmudu Belediyesi 14 8 4 2 125 99 28 26
3.Düzkaya 14 9 0 5 131 93 27 38
4.Gazimağusa Darts Birliği 14 7 4 3 117 107 25 10
5.Mesarya Darts Birliği 14 7 1 6 120 104 22 16
6.Taşkınköy 14 6 1 7 107 117 19 -10
7.Marmara 14 5 2 7 104 120 17 -16
8.Lefkoşa Darts Birliği 14 4 0 10 82 142 12 -60
9.Düzova 14 3 2 9 95 127 11 -32
10.İGEM 14 0 1 13 71 153 1 -82