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Birinci Lig’de şampiyon Cihangir

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Cihangir, en yakın takipçisi Beyarmudu Belediyesi’ni yenerek, Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde bitime dört hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Birinci Lig’de şampiyon Cihangir
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde şampiyon Cihangir oldu.

Ligin 14’üncü hafta maçlarında Cihangir, en yakın takipçisi Beyarmudu Belediyesi’ni 11-5 yenerek bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligin 14’üncü hafta maçlarında Taşkınköy, Mesarya Darts Birliği, Düzkaya rakiplerini mağlup eden diğer takımlar olurken, Marmara ile Gazimağusa Darts Birliği arasındaki maç 8-8 beraberlikle sonuçlandı. 

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 14’üncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

İGEM-Taşkınköy: 4-12

Lefkoşa Darts B.-Mesarya Darts B.: 4-12

Düzova-Düzkaya:3-13

Cihangir-Beyarmudu Belediyesi:11-5

Marmara-Gazimağusa Darts Birliği: 8-8

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU          

TAKIMLAR                         O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.Cihangir                               14        13        1          0          166      58        40        108

2.Beyarmudu Belediyesi        14        8          4          2          125      99        28        26

3.Düzkaya                              14        9          0          5          131      93        27        38

4.Gazimağusa Darts Birliği    14        7          4          3          117      107      25        10

5.Mesarya Darts Birliği          14        7          1          6          120      104      22        16

6.Taşkınköy                            14        6          1          7          107      117      19        -10

7.Marmara                              14        5          2          7          104      120      17        -16

8.Lefkoşa Darts Birliği          14        4          0          10        82        142      12        -60

9.Düzova                                14        3          2          9          95        127      11        -32

10.İGEM                                14        0          1          13        71        153      1          -82

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