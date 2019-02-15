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Beyarmudu Belediyesi Darts Takımı beğeni topladı

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Gönyeli Avcılık Atıcılık’a ilk puan kaybını yaşatmayı başaran Beyarmudu Belediyesi Darts Takımı takdir topluyor

Beyarmudu Belediyesi Darts Takımı beğeni topladı
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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde puan kaybetmeyen tek takım olan Gönyeli Avcılık Atıcılık’a ilk puan kaybını yaşatmayı başaran Beyarmudu Belediyesi Darts Takımı, ligde 8 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’na bağlı Beyarmudu Belediyesi Darts Takımı, yeni kurulmuş bir ekip olmasına rağmen takdir topluyor. Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde mücadele eden Beyarmudu Belediyesi Darts Takımı, bu sezon oynadığı maçlarda başarılı sonuçlar aldı. Geçtiğimiz haftaya kadar ligde puan kaybetmeyen tek takım olan Gönyeli Avcılık Atıcılık’a ilk puan kaybını yaşatmayı başaran Beyarmudu Belediyesi Darts Takımı, ligde 8 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Faik Kozansoy’un takım kaptanlığında tüm maçlarda başarılı maçlar çıkaran Beyarmudu Belediyesi Darts Takımı, ligde birçok takımın da takdirini topladı.

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