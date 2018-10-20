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Behlül ve Amcaoğlu’ndan iyi başlangıç

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15 ülkeden 243 sporcunun mücadele verdiği Turkish Open Dart Turnuvası’nda Mustafa Behlül ve Faik Amcaoğlu çiftler kategorisinde son 16’ya kalma başarısı gösterdi.

Behlül ve Amcaoğlu’ndan iyi başlangıç
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu sporcuları Antalya’da düzenlenen Turkish Open Dart Turnuvası’nda mücadele ediyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Limak Limra Otel’de gerçekleştirilen turnuvanın çiftler kategorisi önceki gün yapıldı. Turnuvada mücadele eden sporcularımızdan Mustafa Behlül ve Faik Amcaoğlu, başarılı sonuçlar elde etti.

Türkiye dahil 15 ülkeden 243 sporcunun mücadele verdiği şampiyonada Behlül ve Amcaoğlu son 16’ya kalma başarısı gösterdi. Bugün sona erecek turnuvada, ülkemizden LEGEND, Cihangir, Beyarmudu Belediyesi ve Dikmen’den sporcular ter döküyor.

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