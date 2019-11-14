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Behlül hedefe attı

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Gönyeli Spor Kulübü’nde 57 sporcunun katılımı ile yapılan Ferdi Darts Şampiyonası’nın ilk ayağını Elmas Çocuk’u mağlup eden Mustafa Behlül kazandı

Behlül hedefe attı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen 2019-20120 Ferdi Darts Şampiyonası dün başladı. 

Bu sezon 10 ayaktan oluşacak olan Ferdi Darts Şampiyonası’nın ilk ayağı Gönyeli Spor Kulübü’nde yapıldı.57 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk ayağını Mustafa Behlül kazandı. Çekişmeli maçların oynandığı ilk ayak müsabakalarında Mustafa Behlül finalde Elmas Çocuk’u mağlup etti. Elmas Çocuk’un ikinciliği kazandığı şampiyonada, Cemal Gingi üçüncü oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avşın Kanatlı verdi.  

Ferdi Darts Şampiyonası’nın ilk ayak müsabakalarına katılan sporcular ve aldıkları puanlar şöyle:

SPORCU ADI                                               1.HAFTA

1.Mustafa Behlül                                        20                                                                                                                                                                                 20

2.Elmas Çocuk                                             16                                                                                                                                                                                 16

3.Cemal Gingi                                             12                                                                                                                                                                                 12

4.Hüseyin Hacıoğluları                                9                                                                                                                                                                                   9

5.Hakan Boral                                             7                                                                                                                                                                                   7

6.Derviş Çocuk                                            7                                                                                                                                                                                   7

7.Faik Amcaoğlu                                         7                                                                                                                                                                                   7

8. James Anthony Stone                              7                                                                                                                                                                                   7

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