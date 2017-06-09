Başarılılar ödüllerini aldı

Niyazi Manyera Gıda Şirketi tarafından düzenlenen “Jameson Puanlı DartsŞampiyonası”nın tamamlanmasından sonra, önceki akşam düzenlenen ödül töreninde başarılılar ödülleri aldılar.
Barış Manço Parkı’nda bulunan Çoşkuner Bar’da düzenlenen ödül töreninde, toplamda düzenlenen 5 ayak sonunda ilk sekize giren sporculara para ve madalya verildi. Ödüller Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu tarafından verildi.
“Jameson Puanlı Darts Şampiyonası” sonucu şöyle:
1.John Swayne, 2.Cemal Gingi, 3.Hasan Yıldıran, 4.Sedat Sedatgil, 5.Salim Özeren, 6.Hasan Avşanlı, 7.Kurtuluş Gamla, 8.Mustafa Behlül.