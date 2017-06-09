banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Başarılılar ödüllerini aldı

banner27

“Jameson Puanlı Darts Şampiyonası”nın tamamlanmasından sonra, önceki akşam düzenlenen ödül töreninde başarılılar ödüllerini aldılar

Başarılılar ödüllerini aldı
banner137

Niyazi Manyera Gıda Şirketi tarafından düzenlenen “Jameson Puanlı DartsŞampiyonası”nın tamamlanmasından sonra, önceki akşam düzenlenen ödül töreninde başarılılar ödülleri aldılar.

Barış Manço Parkı’nda bulunan Çoşkuner Bar’da düzenlenen ödül töreninde, toplamda düzenlenen 5 ayak sonunda ilk sekize giren sporculara para ve madalya verildi. Ödüller Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu tarafından verildi.

“Jameson Puanlı Darts Şampiyonası” sonucu şöyle:

1.John Swayne, 2.Cemal Gingi, 3.Hasan Yıldıran, 4.Sedat Sedatgil, 5.Salim Özeren, 6.Hasan Avşanlı, 7.Kurtuluş Gamla, 8.Mustafa Behlül.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.