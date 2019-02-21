Ateşli Darts Turnuvası birincisi, Gezer

Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen Mustafa Ateşli Anı Dart Turnuvası’nda birinciliği Servet Gezer kazandı

Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen Mustafa Ateşli Anı Dart Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu Güzelyurt Darts Birliği Lokali’nde yapıldı.

Turnuvada Servet Gezer şampiyon oldu. Finalde Salih Ateşli ile karşılaşan Servet Gezer rakibini, 4-3 yenerek birinciliği elde etti. Salih Ateşli’nin ikinci olduğu turnuvada Engin Portakalcıoğlu'nu 4-1’lik skorla geçen Hasan Bozbeyli üçüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Ahmet Ateşli, GDB Başkanı Abuzer Ekbiç ve Salih Ateşli verdi.

Dereceye giren sporcular şöyle:

1)Servet Gezer

2)Salih Ateşli

3)Hasan Bozbeyli

4)Engin Portakalcıoğlu

Diğer ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Hasan Bozbeyli (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitirme Sporcu: Vedat Kum (99 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Hüseyin Orakçıoğlu (16 Darts)