Ata ve Alina, hedefe attı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonası’nın dördüncü ayağı Gönyeli Spor Kulübü Darts Salonunda yapıldı.
Şampiyonanın dördüncü ayağını genç erkeklerde Ata Köse, kadınlarda AlinaDocherty kazandı. Genç erkeklerde ikinciliği Hüseyin Osman Türeray, kadınlarda Ceylan Gülsev elde etti. Beş ayaktan oluşan şampiyonanın dördüncü ayağı sonunda genç erkeklerde Ata Köse, kadınlarda AlinaDocherty zirvede yer alıyor.
Dördüncü ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular şöyle:
Genç erkekler
1-Ata Köse
2-Hüseyin Osman Türeray
3-Emre Köse
Kadınlar
1-Alina Docherty
2-Ceylan Gülsev
3-Süreyya Vaiz
Genç Erkekler Ferdi Darts Şampiyonası Puanlama
SPORCU ADI TOPLAM
1.Ata Köse 67
2.Hüseyin Osman Türeray 53
3.Hüseyin Coşkuner 44
4.Eray Tok 40
5.Recep Sağır 29
6.Emre Köse 29
Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonası Puanlama
SPORCU ADI TOPLAM
1.Alina Docherty 80
2.Samiran Çoban 51
3.Ceylan Gülsev 39
4.Süreyya Vaiz 38
5.Ebru Kösemihal 33