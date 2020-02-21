banner255
banner69
İlahlar “Oyna GG” dedi
İlahlar “Oyna GG” dedi
22 0
41 0
 
Anketler doğru söylemez
Anketler doğru söylemez
70 0
Hamitköylüler kenetlendi
Hamitköylüler kenetlendi
169 0
33 0
Zaman kazanmak için canınızı mı kaybetmek istiyorsunuz?
Zaman kazanmak için canınızı mı kaybetmek istiyorsunuz?
69 0
Tribünler sığmadı
Tribünler sığmadı
654 0
banner374

Ata ve Alina, hedefe attı

banner27

Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonası’nın dördüncü ayağı yapılırken, genç erkeklerde Ata Köse, kadınlarda AlinaDochertybirinci oldu

Ata ve Alina, hedefe attı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonası’nın dördüncü ayağı Gönyeli Spor Kulübü Darts Salonunda yapıldı. 

Şampiyonanın dördüncü ayağını genç erkeklerde Ata Köse, kadınlarda AlinaDocherty kazandı. Genç erkeklerde ikinciliği Hüseyin Osman Türeray, kadınlarda Ceylan Gülsev elde etti. Beş ayaktan oluşan şampiyonanın dördüncü ayağı sonunda genç erkeklerde Ata Köse, kadınlarda AlinaDocherty zirvede yer alıyor.

Dördüncü ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular şöyle:

Genç erkekler

1-Ata Köse

2-Hüseyin Osman Türeray

3-Emre Köse

Kadınlar

1-Alina Docherty

2-Ceylan Gülsev

3-Süreyya Vaiz

Genç Erkekler Ferdi Darts Şampiyonası Puanlama      

SPORCU ADI                       TOPLAM

1.Ata Köse                             67

2.Hüseyin Osman Türeray     53

3.Hüseyin Coşkuner               44

4.Eray Tok                             40

5.Recep Sağır                         29

6.Emre Köse                          29

Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonası Puanlama    

SPORCU ADI                       TOPLAM

1.Alina Docherty                   80

2.Samiran Çoban                    51

3.Ceylan Gülsev                     39

4.Süreyya Vaiz                       38

5.Ebru Kösemihal                  33

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.