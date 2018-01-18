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Anlamlı turnuvayı, Boral kazandı

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Cihangir Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen ve tüm geliri Lösemili Çocuklar Vakfı’na bağışlanan turnuvada birinciliği Hakan Boral kazandı

Anlamlı turnuvayı, Boral kazandı
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Cihangir Spor Kulübü tarafından düzenlenen 1. Celal Aka Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz gün Cihangir Spor Kulübü’nde yapıldı.  
Tüm geliri Lösemili Çocuklar Vakfı’na bağışlanan turnuvada birinciliği Hakan Boral kazandı. 43 kişinin katıldığı ve toplam 700 TL gelir elde edilen turnuvada ikinciliği Salım Özeren, üçüncülüğü Tonguz Çakmak elde etti. 
Dereceye giren sporcular şöyle: 
1.Hakan Bora 
2.Salım Özeren 
3.Tonguz Çakmak 
4.Selahattin Tok 
Diğer ödüller
En az sayıda bitiren dartsçı: Selahattin Tok 
En yüksek sayıdan bitiren dartsçı: Hakan Boral 
En yüksek sayı atan dartsçı: Tonguz Çakmak
 

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