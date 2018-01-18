Anlamlı turnuvayı, Boral kazandı

Cihangir Spor Kulübü tarafından düzenlenen 1. Celal Aka Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz gün Cihangir Spor Kulübü’nde yapıldı.
Tüm geliri Lösemili Çocuklar Vakfı’na bağışlanan turnuvada birinciliği Hakan Boral kazandı. 43 kişinin katıldığı ve toplam 700 TL gelir elde edilen turnuvada ikinciliği Salım Özeren, üçüncülüğü Tonguz Çakmak elde etti.
Dereceye giren sporcular şöyle:
1.Hakan Bora
2.Salım Özeren
3.Tonguz Çakmak
4.Selahattin Tok
Diğer ödüller
En az sayıda bitiren dartsçı: Selahattin Tok
En yüksek sayıdan bitiren dartsçı: Hakan Boral
En yüksek sayı atan dartsçı: Tonguz Çakmak
Cihangir Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen ve tüm geliri Lösemili Çocuklar Vakfı’na bağışlanan turnuvada birinciliği Hakan Boral kazandı
Cihangir Spor Kulübü tarafından düzenlenen 1. Celal Aka Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz gün Cihangir Spor Kulübü’nde yapıldı.