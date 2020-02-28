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Anlamlı turnuvada Coşkuner hedefe attı

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Lefkoşa Darts Birliğinin, Thalassaemia Derneği yararına organize ettiği darts turnuvası şampiyonu Erkan Coşkuner, ikincisi Elmas Çocuk, üçüncüsü Hüseyin Moda, oldu

Anlamlı turnuvada Coşkuner hedefe attı

Lefkoşa Darts Birliğinin, Thalassaemia Derneği yararına, organize ettiğidarts turnuvası 26 dartsçının katılımı ile yapıldı. Turnuvada Erkan Coşkuner şampiyonluğu elde etti.

Thalassaemia Derneği yararına, Lefkoşa Darts Birliğinin organize ettiği, darts turnuvası 26 dartsçının katılımı ile yapıldı. Gerçekleştirilen turnuvada şampiyon Erkan Coşkuner, ikinci Elmas Çocuk, üçüncü Hüseyin Moda, dördüncü Derviş Çocuk oldu.

Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı turnuvada katılım ve yapılan bağışlardan elde edilen gelirin tümünü Thalassaemia Derneği yöneticisi Şefik Dereli’ye taktim etti.

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