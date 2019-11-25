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Anadolu’nun şampiyonu Olgun

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Anadolu’nun şampiyonu Olgun

Kuzey Kıbrıs Darts Organizasyon ekibinin gerçekleştirdiği 3. Geleneksel Anadolu Rakı Darts Turnuvası Şampiyonu Mehmet Olgun oldu.
Kuzey Kıbrıs Darts Organizasyon ekibinin gerçekleştirdiği 3. Geleneksel Anadolu Rakı Darts Turnuvası 30 dartsçı’nın katılımı ile yapıldı. Gerçekleştirilen turnuvada 1.Mehmet Olgun, 2.Hüseyin Moda, 3.Ali Yeşilada oldu. Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini organizasyon ekibi taktim etti.

Organize edilen turnuvada ise yan ödülleri alanlar aşağıdaki gibidir.

En yüksek sayıdan bitiren, Ali Çamlıbelli (118 Finiş)

En az okta bitiren, Tahir Çaltinoğlu 14 ok

En yüksek sayı atan, Mehmet Olgun
 

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