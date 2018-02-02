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Amcaoğlu, şampiyonluğa attı

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Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’na yedinci ayak maçlarıyla devam edilirken, çekişmeli maçlar sonunda şampiyonluğu LEGEND sporcusu Faik Amcaoğlu kazandı

Amcaoğlu, şampiyonluğa attı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’na yedinci ayak müsabakalarıyla devam edildi.

Yenicami Spor Kulübü’nde yapılan ve çekişmeli maçlara sahne olan yedinci ayakta şampiyonluğu LEGEND sporcusu Faik Amcaoğlu kazandı. Amcaoğlu, finalde Gönyeli Avcılık Atıcılık sporcusu Mustafa Behlül’ü yenerek mutlu sona ulaştı. Mustafa Behlül’ün ikinciliği elde ettiği yedinci ayakta genel klasman birincisi Cemal Gingi (LEGEND) üçüncü oldu. Dördüncülüğü Tanser Tilki (Gönyeli Avcılık Atıcılık) kazandı.

Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası 7’nci ayak sonuçları şöyle:

1.Faik Amcaoğlu  (LEGEND)

2.Mustafa Behlül (Gönyeli Av.At.)

3.Cemal Gingi (LEGEND)

4.Tanser Tilki (Gönyeli Av.At.)

KULÜPLER ARASI FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI FERDİ PUAN DURUMU   

1.Cemal Gingi-LEGEND: 96 puan

2.Faik Amcaoğlu-LEGEND: 79 puan

3.Mustafa Behlül-Gönyeli Av.At.: 79 puan

4.Erkan Canbolat-DİGEM: 58 puan

5.Mustafa Erciyes-Gönyeli Av.At.: 55 puan

KULÜPLER ARASI FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI TAKIM PUAN DURUMU

1.LEGEND: 297 puan

2.Gönyeli Av.At.: 261 puan

3.DİGEM: 190 puan

4.Yenicami: 149 puan

5.Lefkoşa Spor Birliği: 103 puan

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