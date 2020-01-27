Mustafa Camcıoğlu/Kemal Cemali Karaosman Açık Anı Darts Turnuvası Güzelyurt’ta yapılırken, şampiyon Faik Amcaoğlu oldu

Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen Mustafa Camcıoğlu/Kemal Cemali Karaosman Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen ve 40 sporcunun katıldığı turnuvada Faik Amcaoğlu şampiyon oldu. Sponsorluğunu Binatlı Kulübü ile Camcıoğlu ve Karaosman ailelerinin yaptığı turnuvanın finalinde rakibi İbrahim Esiner'i 3-2 mağlup eden Faik Amcaoğlu birinciliği kazandı. Hasan Bozbeyli ile Tarık Kurdaş arasında oynanan üçüncülük mücadelesini Hasan Bozbeyli 3-1 kazandı.

170 sayıdan bitiriş

Çekişmeli maçların oynandığı turnuvaya Volkan Soyutok damga vurdu. Volkan Soyutokdarts oyununda en yüksek bitiriş olan 170'i (60, 60 ve göbek) gerçekleştirip geceye renk kattı.

Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödüllerini, İsmet Karaosman, Hasan Camcıoğlu, Binatlı Spor Kulübü Başkanı Orsel Neşe, Güzelyurt Darts Birliği Asbaşkanı Engin Portakalcıoğlu, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Orakçıoğlu ve Hakan Oruz tarafından verildi.

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Hasan Bozbeyli (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Volkan Soyutok (170 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Volkan Soyutok (15 darts)