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Amcaoğlu, Çavuşlar Turnuvası'nda hedefe attı

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Amcaoğlu, Çavuşlar Turnuvası'nda hedefe attı
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Lefkoşa Darts Birliği'nin organize ettiği Çavuşlar Darts Turnuvası 44 dartsçının katılımı ile yapıldı.

Gerçekleştirilen turnuvada şampiyon Faik Amcaoğlu, ikinci Sedat Sedatgil, üçüncü Ali Çamlıbelli, dördüncü Hüseyin Moda oldu. Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini Çavuşların ailesi takdim etti. Buna göre 3’üncüye ödülünü Cemal Çavuş, 2’nciye ise Cemil Çavuş verirken, şampiyona ödülünü İzzet Çavuş verdi. Organize edilen turnuvada ise yan ödüller şöyle oluştu:

En az dartsta bitiren: Faik Amcaoğlu

En yüksek sayı atan: Faik Amcaoğlu

En yüksek sayıdan bitiren: Derviş Çocuk

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