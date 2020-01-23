Altıncı ayak Kara’nın

KKDF Ferdi Darts Şampiyonası’nın altıncı ayak müsabakaları yapılırken, Halil Kara şampiyon oldu. Halil Kara finalde Salım Özeren’i mağlup etti.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Ferdi Darts Şampiyonası’nın altıncı ayak müsabakaları yapıldı.

Gönyeli Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen altıncı ayakta Halil Kara şampiyon oldu. 32 sporcunun katıldığı müsabakalarda Halil Kara finalde Salım Özeren’i mağlup etti ve birinci oldu. Altıncı ayakta Mustafa Behlül üçüncülüğü, Elmas Çocuk dördüncülüğü elde etti.

On ayaktan oluşan Ferdi Darts Şampiyonası’nda altı ayak geride kaldı. Genel klasman sıralamasında Elmas Çocuk 90 puanla zirvede yer alıyor. Elmas Çocuk’u 65 puanla Mustafa Behlül, 61 puanla Cemal Gingi takip ediyor.

Altıncı ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular ve oluşan puan durumu şöyle:

1-Halil Kara

2-Salim Özeren

3-Mustafa Behlül

4-Elmas Çocuk

KKDF FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU

SPORCU ADI PUAN

1.Elmas Çocuk 90

2.Mustafa Behlül 65

3.Cemal Gingi 61

4.Faik Amcaoğlu 47

5.James Anthony Stone 43

6.Halil Kara 41

7.Sadık Örel 41

8.Hüseyin Moda 38

9.Hüseyin Hacıoğluları 37