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Altıncı ayak Kara’nın

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KKDF Ferdi Darts Şampiyonası’nın altıncı ayak müsabakaları yapılırken, Halil Kara şampiyon oldu. Halil Kara finalde Salım Özeren’i mağlup etti.

Altıncı ayak Kara’nın

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Ferdi Darts Şampiyonası’nın altıncı ayak müsabakaları yapıldı.

Gönyeli Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen altıncı ayakta Halil Kara şampiyon oldu. 32 sporcunun katıldığı müsabakalarda Halil Kara finalde Salım Özeren’i mağlup etti ve birinci oldu. Altıncı ayakta Mustafa Behlül üçüncülüğü, Elmas Çocuk dördüncülüğü elde etti.

On ayaktan oluşan Ferdi Darts Şampiyonası’nda altı ayak geride kaldı. Genel klasman sıralamasında Elmas Çocuk 90 puanla zirvede yer alıyor. Elmas Çocuk’u 65 puanla Mustafa Behlül, 61 puanla Cemal Gingi takip ediyor.

Altıncı ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular ve oluşan puan durumu şöyle:

1-Halil Kara

2-Salim Özeren

3-Mustafa Behlül

4-Elmas Çocuk

KKDF FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU                                     

SPORCU ADI              PUAN

1.Elmas Çocuk              90

2.Mustafa Behlül          65

3.Cemal Gingi                        61

4.Faik Amcaoğlu           47

5.James Anthony Stone         43

6.Halil Kara                            41

7.Sadık Örel                           41

8.Hüseyin Moda           38

9.Hüseyin Hacıoğluları 37

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