Altıncı ayak Gamla’nın

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nde yapılan Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nın altıncı ayak müsabakalarında birinciliği Kurtuluş Gamla kazandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nın altıncı ayağı yapıldı.

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nde geçtiğimiz gün yapılan altıncı ayak müsabakalarında birinciliği Kurtuluş Gamla kazandı.

On ayaktan oluşan Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nın altıncı ayağında Minareliköy sporcusu Kurtuluş Gamla, finalde takım arkadaşı Cemal Gingi’yi mağlup ederek şampiyon oldu. Altıncı ayakta üçüncülüğü Hüseyin Moda elde etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kara tarafından verildi.

Dereceye giren sporcular şöyle:

1)Kurtuluş Gamla

2)Cemal Gingi

3)Hüseyin Moda