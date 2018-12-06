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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Alpak turnuvasında Amcaoğlu hedefe attı

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Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen Fehmi Alpak Anı Darts Turnuvası’nda, Mustafa Behlül’ü yenen Faik Amcaoğlu şampiyon oldu

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Alpak turnuvasında Amcaoğlu hedefe attı
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Güzelyurt Darts Birliği (GDB) organizasyonunda ve Alpak Ailesi sponsorluğunda düzenlenen Fehmi Alpak Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz gün yapıldı.

Yayla Spor Kulübü Darts Atış Salonu’nda gerçekleşen ve turnuvaya 36 dartsçının katıldığı turnuvada Faik Amcaoğlu şampiyon oldu. Faik Amcaoğlu, finalde karşılaştığı Mustafa Behlül’ü 3-1 yenerek birinciliği elde etti. Üçüncülük maçı Hasan Bozbeyli ile Ahmet Ormancı arasında oynandı. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Ahmet Ormancı üçüncü oldu. Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri Aktan Alpak, Yayla Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanı Ferdi Takalli, GDB Yöneticisi Emir Kasapoğlu, Ülfet Alpak ve Leven Kavaz tarafından verildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Yarı Finaller

Faik Amcaoğlu-Ahmet Ormancı: 3-1

Mustafa Behlül-Hasan Bozbeyli: 3-1

Üçüncülük Maçı

Ahmet Ormancı-Hasan Bozbeyli: 3-2

Final Maçı

Faik Amcaoğlu-Mustafa Behlül: 3-1

Yan Ödüller:

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Mustafa Behlül (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Ahmet Ormancı (98 sayı)

En Az Dartta Bitiren Sporcu: Mustafa Behlül (14 darts)

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