Alpak turnuvasında Amcaoğlu hedefe attı

Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen Fehmi Alpak Anı Darts Turnuvası’nda, Mustafa Behlül’ü yenen Faik Amcaoğlu şampiyon oldu

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) organizasyonunda ve Alpak Ailesi sponsorluğunda düzenlenen Fehmi Alpak Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz gün yapıldı.

Yayla Spor Kulübü Darts Atış Salonu’nda gerçekleşen ve turnuvaya 36 dartsçının katıldığı turnuvada Faik Amcaoğlu şampiyon oldu. Faik Amcaoğlu, finalde karşılaştığı Mustafa Behlül’ü 3-1 yenerek birinciliği elde etti. Üçüncülük maçı Hasan Bozbeyli ile Ahmet Ormancı arasında oynandı. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Ahmet Ormancı üçüncü oldu. Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri Aktan Alpak, Yayla Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanı Ferdi Takalli, GDB Yöneticisi Emir Kasapoğlu, Ülfet Alpak ve Leven Kavaz tarafından verildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Yarı Finaller

Faik Amcaoğlu-Ahmet Ormancı: 3-1

Mustafa Behlül-Hasan Bozbeyli: 3-1

Üçüncülük Maçı

Ahmet Ormancı-Hasan Bozbeyli: 3-2

Final Maçı

Faik Amcaoğlu-Mustafa Behlül: 3-1

Yan Ödüller:

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Mustafa Behlül (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Ahmet Ormancı (98 sayı)

En Az Dartta Bitiren Sporcu: Mustafa Behlül (14 darts)