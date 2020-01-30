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Alina ve Hüseyin, birinciliklerle başladı

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Dartsta kadınlar ve genç erkeklerde, beş ayaktan oluşacak olan şampiyonanın ilk ayağını kadınlarda Alina Docherty, genç erkeklerde Hüseyin Osman Türeray kazandı

Alina ve Hüseyin, birinciliklerle başladı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar ve Genç Erkekler Ferdi Darts Şampiyonası başladı. 

Beş ayaktan oluşacak olan şampiyonanın ilk ayağını kadınlarda Alina Docherty, genç erkeklerde Hüseyin Osman Türeray kazandı. Gönyeli Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleşen turnuvanın ilk ayağında kadınlarda ikinciliği Ebru Kösemihal, üçüncülüğü Samiran Çoban elde etti. Genç erkeklerde Hüseyin Çoşkuner ikinci, Recep Sağır üçüncü oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Avşın Kanatlı ve Cem Kara tarafından verildi. İlk ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular ve oluşan puan durumu şöyle:  

KADIN LAR

1.Alina Docherty

2.Ebru Kösemihal

3.Samiran Çoban

4.Ceylan Gülsev

GENÇ ERKEKLER

1.Hüseyin Osman Türeray       

2.Hüseyin Coşkuner                 

3.Recep Sağır                           

4.Şehmuz Yalap                       

KADINLAR PUAN DURUMU

SPORCU ADI           PUAN

1.Alına Docherty        20

2.Ebru Kösemihal       16

3.Samiran Çoban        12

4.Ceylan Gülsev         9

GENÇ ERKEKLER PUAN DURUMU

SPORCU ADI                       PUAN

1.Hüseyin Osman Türeray     20

2.Hüseyin Coşkuner               16

3.Recep Sağır                         12

4.Şehmuz Yalap                     9

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