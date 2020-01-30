Alina ve Hüseyin, birinciliklerle başladı

Dartsta kadınlar ve genç erkeklerde, beş ayaktan oluşacak olan şampiyonanın ilk ayağını kadınlarda Alina Docherty, genç erkeklerde Hüseyin Osman Türeray kazandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar ve Genç Erkekler Ferdi Darts Şampiyonası başladı.

Beş ayaktan oluşacak olan şampiyonanın ilk ayağını kadınlarda Alina Docherty, genç erkeklerde Hüseyin Osman Türeray kazandı. Gönyeli Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleşen turnuvanın ilk ayağında kadınlarda ikinciliği Ebru Kösemihal, üçüncülüğü Samiran Çoban elde etti. Genç erkeklerde Hüseyin Çoşkuner ikinci, Recep Sağır üçüncü oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Avşın Kanatlı ve Cem Kara tarafından verildi. İlk ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular ve oluşan puan durumu şöyle:

KADIN LAR

1.Alina Docherty

2.Ebru Kösemihal

3.Samiran Çoban

4.Ceylan Gülsev

GENÇ ERKEKLER

1.Hüseyin Osman Türeray

2.Hüseyin Coşkuner

3.Recep Sağır

4.Şehmuz Yalap

KADINLAR PUAN DURUMU

SPORCU ADI PUAN

1.Alına Docherty 20

2.Ebru Kösemihal 16

3.Samiran Çoban 12

4.Ceylan Gülsev 9

GENÇ ERKEKLER PUAN DURUMU

SPORCU ADI PUAN

1.Hüseyin Osman Türeray 20

2.Hüseyin Coşkuner 16

3.Recep Sağır 12

4.Şehmuz Yalap 9