Alina ve Ata hedefe atıyor

Kadınlar ve Gençler Ferdi Darts Şampiyonası’nın üçüncü ayağında kadınlarda Alina Docherty, genç erkeklerde Ata Köse şampiyon oldu

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar ve Gençler Ferdi Darts Şampiyonası’na oynanan üçüncü ayak müsabakaları ile devam edildi.

Beş ayaktan oluşan şampiyonanın üçüncü ayağını kadınlarda AlinaDocherty, genç erkeklerde Ata Köse kazandı.Gönyeli Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü ayağında kadınlarda ikincilikSamiran Çoban’ın, genç erkeklerde Eray Tok’unoldu. Maçlar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri federasyonbaşkanı Gürtap Davutoğlu ve yönetim kurulu üyesi Avşın Kanatlı tarafından verildi.

Üçüncü ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular ve oluşan puan durumları şöyle:

Kadınlar

1-AlinaDocherty

2-Samiran Çoban

3-Süreyya Vaiz

4-İndiana Codreanu

Erkekler

1-Ata Köse

2-Eray Tok

3-Hüseyin Osman Türeray

4-Osman Kozansoy

KADINLAR PUAN DURUMU

SPORCU ADI 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA TOPLAM

1.Alina Docherty 20 20 20 60

2.Samiran Çoban 12 16 16 44

3.Ebru Kösemihal 16 12 5 33

4.Süreyya Vaiz 7 7 12 26

GENÇ ERKEKLER PUAN DURUMU

SPORCU ADI 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA TOPLAM

1.Ata Köse 7 20 20 47

2.Hüseyin Osman Türeray 20 5 12 37

3.Hüseyin Coşkuner 16 16 5 37

4.Eray Tok 5 12 16 33