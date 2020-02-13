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Alina ve Ata hedefe atıyor

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Kadınlar ve Gençler Ferdi Darts Şampiyonası’nın üçüncü ayağında kadınlarda Alina Docherty, genç erkeklerde Ata Köse şampiyon oldu

Alina ve Ata hedefe atıyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar ve Gençler Ferdi Darts Şampiyonası’na oynanan üçüncü ayak müsabakaları ile devam edildi.

Beş ayaktan oluşan şampiyonanın üçüncü ayağını kadınlarda AlinaDocherty, genç erkeklerde Ata Köse kazandı.Gönyeli Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü ayağında kadınlarda ikincilikSamiran Çoban’ın, genç erkeklerde Eray Tok’unoldu. Maçlar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri federasyonbaşkanı Gürtap Davutoğlu ve yönetim kurulu üyesi Avşın Kanatlı tarafından verildi.  

Üçüncü ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular ve oluşan puan durumları şöyle:

Kadınlar                                         

1-AlinaDocherty                         

2-Samiran Çoban                         

3-Süreyya Vaiz                             

4-İndiana Codreanu                       

Erkekler

1-Ata Köse

2-Eray Tok

3-Hüseyin Osman Türeray

4-Osman Kozansoy

KADINLAR PUAN DURUMU

SPORCU ADI                      1.HAFTA      2.HAFTA      3.HAFTA      TOPLAM

1.Alina Docherty                   20                    20                    20                    60

2.Samiran Çoban                    12                    16                    16                    44

3.Ebru Kösemihal                  16                    12                    5                      33

4.Süreyya Vaiz                       7                      7                      12                    26

GENÇ ERKEKLER PUAN DURUMU

SPORCU ADI                      1.HAFTA      2.HAFTA      3.HAFTA      TOPLAM

1.Ata Köse                             7                      20                    20                    47

2.Hüseyin Osman Türeray     20                    5                      12                    37

3.Hüseyin Coşkuner               16                    16                    5                      37

4.Eray Tok                             5                      12                    16                    33

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